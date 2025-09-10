В 70 лет выглядит на 40: какие пластические операции делала Лариса Долина и какая она сейчас (фото)

Артистка даже в 70 лет не перестает удивлять своим внешним видом

Лариса Долина — российская певица с украинскими корнями, которая в прошлом году лишилась квартиры в Москве и сбережений, не перестает удивлять своей внешностью. Артистка выглядит куда моложе своих лет, хотя и отрицает, что делала пластические операции. В этот день, 10 сентября, певица отмечает день рождения — ей исполнилось 70 лет.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит Лариса Долина и какие хирургические вмешательства ей приписывают.

Лариса Долина и Путин в 2015 году. Фото: Getty Images

Долина — пластика и уколы красоты

В ноябре 2024 года российский пластический хирург Денис Агапов заявил, что стоимость пластических операций Долиной составляет 5 миллионов рублей. По его словам, ранее операции певицы были сделаны неплохо, однако потребовалось дополнительное вмешательство.

Свежие фото Ларисы Долиной

Из-за того, что эндоскопия средней трети не была сделана, ее носогубные и подбородочные складки выглядят очень характерно. Хирург считает, что Долиной необходимо сделать эндоскопию средней трети лица, а также подкорректировать нижнее веко и задуматься о липофилинге.

В 2021 году бывший муж артистки Виктор Митязов рассказал прессе, что еще в 90-х Долина сделала липосакцию. Также она обратилась к хирургам за подтяжкой груди и к тому же сделала подтяжку лица, удалив кожу с подбородка и натянув за ушами.

Так сейчас выглядит Долина, которая, как она утверждает, не делала пластики

Сама Лариса Долина отрицает любое вмешательство в свою внешность, заявляя, что ее внешний вид — результат диеты, ухода за собой и интервального голодания. После заявлений хирурга Агапова журналисты прямо спросили у певицы о пластических операциях на 5 миллионов — она ответила, что все это выдумки:

Я не делала пластику вообще. Им надо же что-то придумать. У меня настолько незапятнанная репутация, что обо мне уже нужно распускать слухи. Лариса Долина

Лариса Долина умудряется в 70 лет выглядеть на 40

Лариса Долина сейчас — что известно

Певица относится к тем артистам, которые не осудили российское вторжение в Украину, несмотря на свое одесское происхождение. Долина продолжает жить в Москве, выступать для российских зрителей и ходить по государственным телеканалам на разные шоу.

Долина не раз ходила "на поклон" к Путину

В прошлом году певица стала фигуранткой громкого скандала — мошенники заставили ее продать квартиру и выманили деньги. Также взломали страницу Долиной в Instagram, где начали писать, что все деньги от продажи направлены на поддержку ВСУ. А также через соцсеть призывали от имени певицы поддерживать Украину".

Страницу Долиной в Instagram взломали

А на днях стало известно, что Московский суд признал законным решение вернуть Долиной квартиру. При этом покупательница этой квартиры осталась без компенсации и без недвижимости.

