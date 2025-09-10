У 70 років виглядає на 40: які пластичні операції робила Лариса Доліна і яка вона зараз (фото)

Артистка навіть у 70 років не перестає дивувати своїм зовнішнім виглядом

Лариса Доліна — російська співачка з українським корінням, яка минулого року втратила квартиру в Москві та заощадження, не перестає дивувати своєю зовнішністю. Артистка виглядає набагато молодшою за свої роки, хоча й заперечує, що робила пластичні операції. Цього дня, 10 вересня, співачка відзначає день народження – їй виповнюється 70 років.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає Лариса Доліна та які хірургічні втручання їй приписують.

Лариса Доліна та Путін у 2015 році. Фото: Getty Images

Доліна — пластика та уколи краси

У листопаді 2024 року російський пластичний хірург Денис Агапов заявив, що вартість пластичних операцій Доліної становить 5 мільйонів рублів. За його словами, раніше операції співачки було зроблено непогано, проте знадобилося додаткове втручання.

Свіжі фото Лариси Доліної

Оскільки, що ендоскопія середньої третини не була зроблена, її носогубні та підборідні складки виглядають дуже характерно. Хірург вважає, що Доліною необхідно зробити ендоскопію середньої третини обличчя, а також підкоригувати нижню повіку та задуматися про ліпофілінг.

2021 року колишній чоловік артистки Віктор Мітязов розповів пресі, що ще в 90-х Доліна зробила ліпосакцію. Також вона звернулася до хірургів за підтяжкою грудей і, до того ж, зробила підтяжку обличчя, видаливши шкіру на підборідді і натягнувши її за вухами.

Так зараз виглядає Доліна, яка, як вона стверджує, не робила пластики

Сама Лариса Доліна заперечує будь-яке втручання у свою зовнішність, заявляючи, що її зовнішній вигляд – результат дієти, догляду за собою та інтервального голодування. Після заяв хірурга Агапова журналісти прямо запитали співачку про пластичні операції на 5 мільйонів — вона відповіла, що все це вигадки:

Я не робила пластику взагалі. Їм треба щось придумати. У мене настільки чиста репутація, що про мене вже потрібно розпускати чутки. Лариса Доліна

Лариса Доліна примудряється у 70 років виглядати на 40

Лариса Доліна зараз – що відомо

Співачка належить до тих артистів, які не засудили російське вторгнення в Україну, незважаючи на своє одеське походження. Доліна продовжує жити в Москві, виступати для російських глядачів і ходити державними телеканалами на різні шоу.

Доліна не раз ходила "на уклін" до Путіна

Торік співачка стала фігуранткою гучного скандалу – шахраї змусили її продати квартиру та виманили гроші. Крім того зламали сторінку Доліної в Instagram, де почали писати, що всі гроші від продажу спрямовані на підтримку ЗСУ. А також через соцмережу закликали від імені співачки підтримувати Україну.

Сторінку Доліної в Instagram зламали

А днями стало відомо, що Московський суд визнав законним рішення повернути квартиру Доліній. При цьому покупець цієї квартири залишився без компенсації і без нерухомості.

