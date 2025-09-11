Віра Брежнєва знову заспівала російською мовою і жорстко зганьбилася (відео)
Артистка виїхала з Москви після початку повномасштабної війни в Україні і почала співати рідною мовою
Українська співачка Віра Брежнєва, яка розпочинала кар’єру у гурті "ВІА Гра" і багато років жила та працювала в Москві, після початку повномасштабної війни виїхала з Росії. Артистка підтримала Україну, волонтерила з українцями у гуманітарному штабі в Польщі та навіть почала випускати пісні українською мовою.
Проте нещодавно Брежнєва знову повернулася до своїх російськомовних хітів і встигла навіть зганьбитись на концерті. Як пишуть російські пабліки, співачка виступала в Юрмалі і прямо на сцені забула слова однієї зі своїх пісень. Відео цього фрагменту потрапило в мережу і стало вірусним.
Як видно в ролику, Віра не розгубилася, а обернула ситуацію на жарт, чесно зізнавшись глядачам, що забула слова. До того ж артистка попросила шанувальників нагадати їх. У залі цей конфуз сприйняли зі сміхом, співачку підбадьорили, і вона продовжила співати.
Зазначимо, що після 2022 року, коли Брежнєва втекла з Москви, вона рідко з’являється в українському медіапросторі. У 2023 році співачка випустила новий україномовний альбом, проте велика сцена в Україні їй поки що не світить. Тож артистка активно виступає у деяких європейських країнах, де виконує зокрема й російськомовні хіти.
У 2025 року латвійська співачка Лайма Вайкуле в інтерв’ю розповіла, що Віра Брежнєва живе з нею по сусідству в Ризі. А в Юрмалі наприкінці серпня співачка дала великий концерт. Ймовірно, відео, де вона забула слова пісні, було знято саме під час цього виступу.
