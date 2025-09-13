Вона була іконою-поп культури: зірка ситкому "Елен і друзі" змінилася до невпізнанності (фото)

Актриса прославилася на весь світ після виходу на екрани ситкому "Елен і друзі"

Елен Ролле — відома французька актриса та виконавиця головної ролі у ситкомі "Елен і друзі". Вона не просто прославилася після виходу на екрани цього серіалу, а й стала іконою поп-культури на довгі роки. Зараз актриса живе тихе та спокійне життя, виховуючи двох усиновлених дітей і приховує своє особисте життя.

"Телеграф" розповість, як змінилася Елен Ролле і як вона зараз виглядає.

Елен Ролле – що про неї відомо?

Актриса Елен Ролле народилася 20 грудня 1966 року у місті Ле-Ман у Франції, зараз їй 58 років. Акторську кар’єру вона розпочала в ранньому віці — вже у 12 років дівчинка дебютувала у фільмі "Le Mouton noir", зігравши роль дочки актора Жака Дютрона.

Так Елен Ролле виглядала на початку кар’єри. Фото: Getty Images

Однак після цих зйомок юна актриса взяла паузу та зосередилася на навчанні. До акторства Елен повернулася у 1991 році, зігравши у ситкомі "Перший поцілунок". У ньому вона виконала роль Елен Жерар – сестри головної героїні Жюстін.

Елен Ролле на зйомках із колегами. Фото: Getty Images

Цей персонаж став настільки популярним серед глядачів, що творці вирішили зняти спін-офф "Елен і друзі". І саме цей серіал та ця роль зробили Ролле знаменитою у всьому світі. Акторка стала справжньою іконою поп-культури свого часу. На момент зйомок Елен було 24-25 років, і вона дуже змінилася з того часу.

Елен Ролле була іконою поп-культури. Фото: Getty Images

Як зараз живе Елен та як вона виглядає?

Акторці зараз 58 років, вона живе у Франції і її популярність з роками зійшла нанівець. Елен продовжує зніматися в серіалах і телешоу, але її ролі вже не такі яскраві і незабутні.

Так Елен Ролле виглядає зараз. Фото: Getty Images

Відомо, що Ролле у 2013 році усиновила двох дітей – брата та сестру з Ефіопії. Акторка зізнавалася, що це було доленосне рішення у її житті. А ось про чоловіка чи партнера актриси нічого не відомо – вона тримає в секреті своє особисте життя. До речі, за деякими оцінками, її статки становлять близько 5 мільйонів доларів.

Елен Роллі зараз. Фото: Getty Images

Елен Ролле дуже змінилася з роками. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що коханка Путіна Кабаєва нарвалася на критику від росіян. Користувачі кажуть, що зі старим вона й сама постаріла.