Вы не поверите своим глазам: как сейчас выглядит главная бунтарка 2000-х Аврил Лавин (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Автор
Аврил Лавин
Аврил Лавин. Фото Коллаж "Телеграфа", фото Getty Images

Аврил Лавин продолжает радовать поклонников творчеством

Канадская певица Аврил Лавин, как и французская звезда Милен Фармер, в 2000-х годах была кумиром миллионов слушателей по всему миру. И несмотря на длительную творческую паузу Аврил смогла сохранить популярность. Сейчас ей 40 лет, но выглядит она значительно моложе своих лет.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Аврил Лавин и как изменилась. Мы узнали о ней некоторые факты.

Аврил Лавин — что о ней известно

Канадская певица Аврил Лавин родилась 27 сентября 1984 года в Белвиле (Онтарио), в обычной семье. С детства проявляла интерес к музыке и пению, училась играть на пианино и гитаре. Благодаря упорству и таланту, Аврил уже в подростковом возрасте начала писать собственные песни и выступать на местных сценах, постепенно привлекая внимание продюсеров.

Аврил Лавин в молодости
Аврил Лавин в молодости, Фото: Getty Images

В конце 2000 года Аврил заключила контракт с Arista Records. В 2002 года она выпустила дебютный альбом "Let Go", который принес огромный успех. Пластинка содержала хиты, сделавшие ее мировой звездой. В последующие годы Лавин выпустила несколько успешных альбомов, получила премии "Juno" и "Billboard", а ее треки звучали по всему миру.

Аврил Лавин
Аврил Лавин стала кумиром 2000-х годов, Фото: Getty Images

Большое внимание она привлекала не только замечательным голосом, но и бунтарским стилем: черный макияж, кожаные вещи с цепями, рванные джинсы и розовые пряди выделяли ее среди других поп-исполнителей. Такой образ стал визитной карточкой Аврил Лавин.

Аврил Лавин
Аврил Лавин выделялась бунтарским стилем, Фото: Getty Images

Но в 2014 году певица ушла со сцены, как выяснилось позже, из-за болезни Лайма. Артистка более полугода не могла подняться с постели и на протяжении нескольких месяцев скрывала свой недуг. Однако Аврил продолжала писать песни и в итоге вернулась на сцену с новым альбомом.

Аврил Лавин
Как выглядела Аврил Лавин в 2010 и 2016 годах, Фото: Getty Images

Где сейчас Аврил Лавин и как выглядит

Певица Аврил Лавин продолжает выпускать хиты, а в 2023-2024 годах активно гастролировала в рамках мирового турне "Greatest Hits". Тур даже продлили на 2025 год с дополнительными концертами, завершился он в июле.

Аврил Лавин
Аврил Лавин летом 2025 завершила мировое турно

Примечательно, что, несмотря на свой возраст, Аврил Лавин выглядит так же молодо, как в начале карьеры. Даже спустя годы она сохраняет свой стиль и энергетику, сочетая бунтарство с харизмой.

Как сейчас выглядит Аврил Лавин
Как сейчас выглядит Аврил Лавин

Аврил Лавин выглядит роскошно. Судя по фотографиям, в 2024 году на сцене она появлялась с фирменными розовыми волосами, а в рамках турне 2025 года немного изменила прическу, перекрасив пряди в ярко-салатовый цвет.

Аврил Лавин
Аврил Лавин сохранила прежний стиль

По кадрам видно, что Аврил продолжает собирать толпы поклонников и зажигать на сцене, как и 20 лет назад.

Аврил Лавин
Аврил Лавин в 40 лет выглядит как на 20

