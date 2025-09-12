Даже в 64 года от нее сложно отвести взгляд: как сейчас выглядит секс-символ 90-х Милен Фармер (фото)

Милен Фармер покорила слушателей нежным голосом и дерзким стилем

Многие мировые звезды в силу возрасте заметно изменились, но при этом не потеряли своего обаяния и шарма. Среди них — голливудский актер Ричард Гир, а также французская певица Милен Фармер.

Сегодня, 12 сентября, легендарной артистке исполнилось 64 года. "Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Милен Фармер и что о ней известно.

Милен Фармер — что известно о французской певице

Популярная исполнительница Милен Фармер родилась в 1961 году в пригороде Монреаля. С детства она проявляла творческие способности: играла в театре, работала моделью и актрисой. Однако особого успеха в этих сферах не достигла. Свое признание Милен нашла в музыке.

Милен Фармер в молодости, Фото: Getty Images

Карьеру певицы Фармер начала в 1984 году с дебютным синглом "Maman a tort", но путь к славе оказался тернистым, последующие синглы певицы оказались менее успешными. И только в 1986 году, выпустив первый альбом "Cendres de lune", куда вошел ее знаменитый хит Libertine, она громко заявила о себе. Внимание к певице привлек и ее новый имидж — Милен покрасила волосы в рыжий цвет, который стал ее визитной карточкой.

Милен Фармер в начале музыкальной карьеры, Фото: Getty Images

С 1987 года у Фармер начался путь к признанию и мировой славе. Певица выпустила множество успешных альбомов и синглов. Зрителей покорил ее неповторимый голос, глубокий смысл текстом, а также необычный стиль.

Милен Фармер стала одной из самых известных певиц Франции, Фото: Getty Images

Милен Фармер стала одной самых успешных и влиятельных артисток во Франции и во всем мире. И по сей день ее считают иконой французской поп-культуры.

Милен Фармер — как сейчас выглядит певица

Знаменитости исполнилось 64 года, но от нее по-прежнему сложно отвести взгляд. Милен часто экспериментировала с образами, но до сих пор остается рыжеволосой красоткой.

Как сейчас выглядит Милен Фармер

Милен Фармер выглядит моложе своих лет, восхищая безупречной фигурой и элегантными нарядами. Певица продолжает радовать поклонников своим творчеством и участвует в различных культурных проектах.

Милен Фармер в 64 гоад выглядит безупречно, Фото: Getty Images

В мае 2025 года Милен посетила Каннский фестиваль, где исполнила новый сингл "Confession". А ее концертный фильм "Nevermore", записанный во время турне 2023-2024 годов, транслируется на телевидении.

