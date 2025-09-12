Рус

Навіть у 64 роки від неї складно відвести погляд: як зараз виглядає секс-символ 90-х Мілен Фармер (фото)

Катерина Любимова
Мілен Фармер у молодості і зараз Новина оновлена 12 вересня 2025, 17:44
Мілен Фармер у молодості і зараз. Фото Колаж "Телеграфа", фото Getty Images

Мілен Фармер підкорила слухачів ніжним голосом та зухвалим стилем

Багато світових зірок помітно змінилися, але при цьому не втратили своєї чарівності та шарму. Серед них голлівудський актор Річард Гір, а також французька співачка Мілен Фармер.

Сьогодні, 12 вересня, легендарній артистці виповнилося 64 роки. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Мілен Фармер і що про неї відомо.

Мілен Фармер — що відомо про французьку співачку

Популярна виконавиця Мілен Фармер народилася 1961 року в передмісті Монреалю. З дитинства вона виявляла творчі здібності: грала у театрі, працювала моделлю та актрисою. Однак особливого успіху у цих сферах не досягла. Своє призначення Мілен знайшла у музиці.

Як Мілен Фармер виглядала в молодості
Мілен Фармер у молодості, Фото: Getty Images

Кар’єру співачки Фармер розпочала у 1984 році з дебютним синглом "Maman a tort", але шлях до слави виявився тернистим, наступні сингли співачки виявилися менш успішними. І лише 1986 року, випустивши перший альбом "Cendres de lune", куди увійшов її знаменитий хіт "Libertine", вона голосно заявила про себе. Увагу до співачки привернув і новий імідж — Мілен пофарбувала волосся в рудий колір, який став її візитною карткою.

Мілен Фармер
Мілен Фармер на початку музичної кар’єри, Фото: Getty Images

З 1987 року у Фармер почався шлях до визнання та світової слави. Співачка випустила багато успішних альбомів та синглів. Глядачів підкорив її неповторний голос, глибокий зміст тексту, а також незвичайний стиль.

Мілен Фармер
Мілен Фармер стала однією з найвідоміших співачок Франції, Фото: Getty Images

Мілен Фармер стала однією з найуспішніших і найвпливовіших артисток у Франції та в усьому світі. І досі її вважають іконою французької попкультури.

Мілен Фармер — як зараз виглядає співачка

Знаменитості виповнилося 64 роки, але від неї, як і раніше, важко відвести погляд. Мілен часто експериментувала з образами, але досі залишається рудоволосою красунею.

Мілен Фармер у 64 роки
Як зараз виглядає Мілен Фармер

Мілен Фармер виглядає молодшою за свої роки й захоплює бездоганною фігурою та елегантними вбраннями. Співачка продовжує радувати шанувальників своєю творчістю та бере участь у різних культурних проєктах.

Мілен Фармер на Каннському фестивалі у 2025 році
Мілен Фармер у 64 гоад виглядає бездоганно, Фото: Getty Images

У травні 2025 року Мілен відвідала Каннський фестиваль, де виконала новий сингл "Confession". А її концертний фільм Nevermore, записаний під час турне 2023-2024 років, транслюється на телебаченні.

