Ви не повірите своїм очам: як зараз виглядає головна бунтарка 2000-х Авріл Лавін (фото)

Авріл Лавін продовжує радувати шанувальників творчістю

Канадська співачка Авріл Лавін, як і французька зірка Мілен Фармер, у 2000-х роках була кумиром мільйонів слухачів у всьому світі. І попри тривалу творчу паузу, Авріл змогла зберегти популярність. Зараз їй 40 років, але виглядає вона значно молодшою за свої роки.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Авріл Лавін та як змінилася. Ми дізналися про неї деякі факти.

Авріл Лавін — що про неї відомо

Канадська співачка Авріл Лавін народилася 27 вересня 1984 року в Белвілі (Онтаріо), у звичайній родині. З дитинства виявляла інтерес до музики та співу, вчилася грати на піаніно та гітарі. Завдяки завзятості та таланту, Авріл уже у підлітковому віці почала писати власні пісні та виступати на місцевих сценах, поступово привертаючи увагу продюсерів.

Авріл Лавін у молодості, Фото: Getty Images

Наприкінці 2000 року Авріл уклала контракт з Arista Records. У 2002 році вона випустила дебютний альбом "Let Go", який приніс величезний успіх. Платівка містила хіти, які зробили її світовою зіркою. У наступні роки Лавін випустила кілька успішних альбомів, здобула премії "Juno" та "Billboard", а її треки звучали по всьому світу.

Авріл Лавін стала кумиром 2000-х років, Фото: Getty Images

Велику увагу вона привертала не лише чудовим голосом, а й бунтарським стилем: чорний макіяж, шкіряні речі з ланцюгами, рвані джинси та рожеві пасма виділяли її серед інших попвиконавців. Такий образ став візитівкою Авріл Лавін.

Авріл Лавін вирізнялася бунтарським стилем, Фото: Getty Images

Але у 2014 році співачка пішла зі сцени, як з’ясувалося пізніше, через хворобу Лайма. Артистка понад шість місяців не могла підвестися з ліжка і приховувала свою недугу. Проте Авріл продовжувала писати пісні й зрештою повернулася на сцену з новим альбомом.

Як виглядала Авріл Лавін у 2010 та 2016 роках, Фото: Getty Images

Де зараз Авріл Лавін і як виглядає

Співачка Авріл Лавін продовжує випускати хіти, а у 2023-2024 роках активно гастролювала у рамках світового турне "Greatest Hits". Тур навіть продовжили на 2025 рік із додатковими концертами, завершився він у липні.

Авріл Лавін влітку 2025 завершила світове турне

Примітно, що попри свій вік, Авріл Лавін виглядає так само молодо, як на початку кар’єри. Навіть через роки вона зберігає свій стиль та енергетику, поєднуючи бунтарство з харизмою.

Як зараз виглядає Авріл Лавін

Авріл Лавін виглядає розкішно. Судячи з фотографій, у 2024 році на сцені вона з’являлася з фірмовим рожевим волоссям, а в рамках турне 2025 трохи змінила зачіску, перефарбувавши пасма в яскраво-салатовий колір.

Авріл Лавін зберегла колишній стиль

На кадрах видно, що Авріл продовжує збирати натовпи шанувальників та запалювати на сцені, як і 20 років тому.

Авріл Лавін у 40 років виглядає як на 20

