Спивалась у Росії і перекроїла собі обличчя? Як змінилася киянка Тетяна Овсієнко і чи говорить про війну
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Артистка рідко з’являється на публічних заходах
Відома співачка Тетяна Овсієнко, як і Ірина Салтикова, здобула велику популярність завдяки гурту "Міраж". Згодом вона пішла в сольне плавання, а останні роки почала рідко з’являтися на публіці. Багато фанатів співачки стали відзначати її серйозні зміни у зовнішності, а після одного з концертів і зовсім звинуватили у зловживанні алкоголем.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Тетяна Овсієнко. Артистка народилася у Києві, але кар’єру будувала у Москві. З початком повномасштабного вторгнення вона жодним словом не обмовилася про війну в Україні.
Як змінилася співачка Тетяна Овсієнко
Струнка киянка з короткою стрижкою колись була однією з найулюбленіших і найвідоміших співачок. Але зараз довкола неї ходить безліч чуток. Навесні 2024 року, після виступу в Краснодарі, в мережі почали активно говорити, що Тетяна Овсієнко страждає на алкоголізм.
На концерті співачка була не в кращому вигляді, вона хиталася на сцені, у неї були синці під очима та прокурений голос. Близька знайома Овсієнко в одному з інтерв’ю говорила, що артистку споює її чоловік.
"Вона прокидається — на столі дві пляшки найдешевшого шампанського. Увечері — пляшка незрозумілого сурогатного коньяку. Він наливає їй. Сидить з нею, нікуди не виходить. Випускає її, хіба що якщо кличуть виступити на корпоративі" — зазначала жінка.
Проте Тетяна спростувала ці чутки, зазначивши, що вона не має алкогольної залежності, а хиталася вона на сцені через проблеми зі спиною, які почалися ще з 1989 року.
Щодо пластики, співачка-зрадниця запевняє, що жодного разу не лягала під ніж хірургів. Проте зміни її зовнішності важко не помітити. За словами Овсієнка, вона робила лише ботокс, та й то невдало.
"Я взагалі хотіла поголитися наголо, але мої шикарні два стилістки не дали, — усміхається Тетяна. — Мені захотілося щось змінити в собі, набридло виглядати так, як раніше. Але всі мої зміни дорого обходиться — це велика праця", — зазначила Овсієнко.
Але пластичний хірург Анна Гарячих вважає, що одним ботоксом не обійшлося. Експерт припускає, що Тетяна Овсієнко зловживала нитковими підтяжками, зокрема СМАС-ліфтингом, який перекосив їй лицьовий нерв. Ще артистка "зробила" собі губи та ринопластику.
"Телеграф" писав раніше, як змінилася зовнішність путіністки Ірини Алегрової за роки кар’єри. Шанувальники підозрюють її у пластичних операціях.