Спивалась у Росії і перекроїла собі обличчя? Як змінилася киянка Тетяна Овсієнко і чи говорить про війну

Артистка рідко з’являється на публічних заходах

Відома співачка Тетяна Овсієнко, як і Ірина Салтикова, здобула велику популярність завдяки гурту "Міраж". Згодом вона пішла в сольне плавання, а останні роки почала рідко з’являтися на публіці. Багато фанатів співачки стали відзначати її серйозні зміни у зовнішності, а після одного з концертів і зовсім звинуватили у зловживанні алкоголем.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Тетяна Овсієнко. Артистка народилася у Києві, але кар’єру будувала у Москві. З початком повномасштабного вторгнення вона жодним словом не обмовилася про війну в Україні.

Як змінилася співачка Тетяна Овсієнко

Струнка киянка з короткою стрижкою колись була однією з найулюбленіших і найвідоміших співачок. Але зараз довкола неї ходить безліч чуток. Навесні 2024 року, після виступу в Краснодарі, в мережі почали активно говорити, що Тетяна Овсієнко страждає на алкоголізм.

Тетяну Овсієнку звинувачували в алкоголізмі

На концерті співачка була не в кращому вигляді, вона хиталася на сцені, у неї були синці під очима та прокурений голос. Близька знайома Овсієнко в одному з інтерв’ю говорила, що артистку споює її чоловік.

"Вона прокидається — на столі дві пляшки найдешевшого шампанського. Увечері — пляшка незрозумілого сурогатного коньяку. Він наливає їй. Сидить з нею, нікуди не виходить. Випускає її, хіба що якщо кличуть виступити на корпоративі" — зазначала жінка.

Як змінилася Тетяна Овсієнко

Проте Тетяна спростувала ці чутки, зазначивши, що вона не має алкогольної залежності, а хиталася вона на сцені через проблеми зі спиною, які почалися ще з 1989 року.

Тетяна Овсієнко рідко виступає на сцені

Щодо пластики, співачка-зрадниця запевняє, що жодного разу не лягала під ніж хірургів. Проте зміни її зовнішності важко не помітити. За словами Овсієнка, вона робила лише ботокс, та й то невдало.

"Я взагалі хотіла поголитися наголо, але мої шикарні два стилістки не дали, — усміхається Тетяна. — Мені захотілося щось змінити в собі, набридло виглядати так, як раніше. Але всі мої зміни дорого обходиться — це велика праця", — зазначила Овсієнко.

Тетяна Овсієнко в молодості і зараз

Але пластичний хірург Анна Гарячих вважає, що одним ботоксом не обійшлося. Експерт припускає, що Тетяна Овсієнко зловживала нитковими підтяжками, зокрема СМАС-ліфтингом, який перекосив їй лицьовий нерв. Ще артистка "зробила" собі губи та ринопластику.

Тетяна Овсієнко заперечує пластику

"Телеграф" писав раніше, як змінилася зовнішність путіністки Ірини Алегрової за роки кар’єри. Шанувальники підозрюють її у пластичних операціях.