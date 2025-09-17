Навіть гарніша, ніж 25 років тому: як зараз виглядає співачка Анастейша, яка два рази поборола рак
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Анастейша навіть у майже 60 років має розкішний вигляд
Анастейша — всесвітньовідома американська співачка та авторка пісень, яка стала мегапопулярною у 2000-х завдяки унікальному голосу і стилю "sprock". Її альбоми продавалися у кількості десятків мільйонів, вона отримала сотні нагород і була визнана однією з найуспішніших попзірок світу.
Однак попри славу та успіх, вона двічі хворіла на рак і поборола його. Сьогодні, 17 вересня, Анастейша відзначає свій 57-й день народження.
Що відомо про співачку Анастейшу
Серед найвідоміших пісень співачки — її дебютний сингл "I'm Outta Love", який вийшов у 2000-му. Трек відразу приніс артистці славу і займав перші місця у чартах Австралії, Нової Зеландії, Бельгії, Нідерландів. Пісня увійшла до топ 10 у багатьох українських країнах і стала візитівкою Анастейші.
Також однією з найуспішніших пісень артистки стала "Left Outside Alone", яка вийшла у 2004-му. Цей трек став одним із найпопулярніших з її репертуару.
Боротьба з раком
Вперше рак грудей Анастейші діагностували у 2003 році, під час обстеження перед операцією зі зменшення грудей. Пластичний хірург наполіг на мамографії, яка виявила онкологію на ранній стадії. Після успішної операції та радіотерапії хвороба відступила.
Вдруге діагностика відбулася у 2013 році. Співачка відчула біль у грудях і терміново звернулася до лікаря. Через це їй довелося скасувати європейський тур і перенести операцію з видалення двох грудних залоз з подальшою реконструкцією.
Після операцій Анастейша зробила фотосесію для журналу Fault Magazine, де показала свої шрами від мастектомії. Співачка зазначила, що має право показати тіло на своїх умовах — не через папараці чи випадкові знімки, а коли вона сама обере момент.
Що відомо про Анастейшу зараз
Зараз, у 57 років, співачка має розкішний вигляд. Вона продовжує активно гастролювати і випускати нові пісні. Зокрема, на 2025-2026 р.р. заплановано тур, який включає концерти у Європі.
У 2023 році вийшов її восьмий студійний альбом Our Songs під лейблом Stars by Edel. Так, іноді вона скасовує концерти через стан здоров'я.
Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз і як виглядає "Джої" з серіалу "Друзі". Після смерті Метью Перрі він зник із публічного простору.