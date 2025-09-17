Навіть гарніша, ніж 25 років тому: як зараз виглядає співачка Анастейша, яка два рази поборола рак

Анастейша навіть у майже 60 років має розкішний вигляд

Анастейша — всесвітньовідома американська співачка та авторка пісень, яка стала мегапопулярною у 2000-х завдяки унікальному голосу і стилю "sprock". Її альбоми продавалися у кількості десятків мільйонів, вона отримала сотні нагород і була визнана однією з найуспішніших попзірок світу.

Однак попри славу та успіх, вона двічі хворіла на рак і поборола його. Сьогодні, 17 вересня, Анастейша відзначає свій 57-й день народження.

Що відомо про співачку Анастейшу

Серед найвідоміших пісень співачки — її дебютний сингл "I'm Outta Love", який вийшов у 2000-му. Трек відразу приніс артистці славу і займав перші місця у чартах Австралії, Нової Зеландії, Бельгії, Нідерландів. Пісня увійшла до топ 10 у багатьох українських країнах і стала візитівкою Анастейші.

Співачка Анастейша. Фото: Getty Images

Також однією з найуспішніших пісень артистки стала "Left Outside Alone", яка вийшла у 2004-му. Цей трек став одним із найпопулярніших з її репертуару.

Боротьба з раком

Вперше рак грудей Анастейші діагностували у 2003 році, під час обстеження перед операцією зі зменшення грудей. Пластичний хірург наполіг на мамографії, яка виявила онкологію на ранній стадії. Після успішної операції та радіотерапії хвороба відступила.

Анастейша. Фото: Getty Images

Вдруге діагностика відбулася у 2013 році. Співачка відчула біль у грудях і терміново звернулася до лікаря. Через це їй довелося скасувати європейський тур і перенести операцію з видалення двох грудних залоз з подальшою реконструкцією.

Після операцій Анастейша зробила фотосесію для журналу Fault Magazine, де показала свої шрами від мастектомії. Співачка зазначила, що має право показати тіло на своїх умовах — не через папараці чи випадкові знімки, а коли вона сама обере момент.

Анастейша

Анастейша

Що відомо про Анастейшу зараз

Зараз, у 57 років, співачка має розкішний вигляд. Вона продовжує активно гастролювати і випускати нові пісні. Зокрема, на 2025-2026 р.р. заплановано тур, який включає концерти у Європі.

Анастейша

У 2023 році вийшов її восьмий студійний альбом Our Songs під лейблом Stars by Edel. Так, іноді вона скасовує концерти через стан здоров'я.

Співачка Анастейша. Фото: Getty Images

