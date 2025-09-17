Даже красивее, чем 25 лет назад: как сейчас выглядит певица Анастейша, которая два раза поборола рак

Анастейша даже в почти 60 лет выглядит роскошно

Анастейша — всемирно известная американская певица и автор песен, ставшая мегапопулярной в 2000-х благодаря уникальному голосу и стилю "sprock". Ее альбомы продавались в количестве десятков миллионов, она получила сотни наград и была признана одной из самых успешных звезд мира.

Однако, несмотря на славу и успех, она дважды болела раком и поборола его. Сегодня, 17 сентября, Анастейша отмечает свой 57-й день рождения.

Что известно о певице Анастейше

Среди самых известных песен певицы – ее дебютный сингл "I’m Outta Love", вышедший в 2000-м. Трек сразу принес артистке славу и занимал первые места в чартах Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Нидерландов. Песня вошла в топ-10 во многих странах и стала визитной карточкой Анастейши.

Певица Анастейша. Фото: Getty Images

Также одной из самых успешных песен артистки стала " Left Outside Alone", вышедшая в 2004-м. Этот трек стал одним из самых популярных из его репертуара.

Борьба с раком

Впервые рак груди Анастейше диагностировали в 2003 году во время обследования перед операцией по уменьшению груди. Пластический хирург настоял на маммографии, которая обнаружила онкологию на ранней стадии. После удачной операции и радиотерапии заболевание отступило.

Анастейша. Фото: Getty Images

Второй раз диагностика состоялась в 2013 году. Певица почувствовала боль в груди и срочно обратилась ко врачу. Поэтому ей пришлось отменить европейский тур и перенести операцию по удалению двух грудных желез с последующей реконструкцией.

После операций Анастейша сделала фотосессию для журнала Fault Magazine, где показала свои шрамы от мастэктомии. Певица отметила, что имеет право показать тело на своих условиях — не через папарацци или случайные снимки, а когда она сама выберет момент.

Что известно об Анастейше сейчас

Сейчас, в 57 лет, певица выглядит роскошно. Она продолжает активно гастролировать и выпускать новые песни. В частности, на 2025-2026 г.г. запланирован тур, включающий концерты в Европе.

В 2023 году вышел ее восьмой студийный альбом Our Songs под лейблом Stars by Edel. Да, иногда она отменяет концерты из-за состояния здоровья.

Певица Анастейша. Фото: Getty Images

