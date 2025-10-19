Народився в Одесі, а тепер сумує за "совком": де зараз співак Ломінський із гурту Lomy Lom і як він виглядає

Його треш-пісня "Панама" розривала дискотеки у 90-ті

Багато артистів, які народилися в Україні та будували тут кар’єру, пізніше перебиралися до Москви. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році багато хто з них залишив країну-агресорку, як співак Микола Трубач. Однак не всі зірки 90-х спромоглися відмовитися від кривавих рублів. Наприклад, одесит Олександр Ломінський.

Що потрібно знати:

Одесит Олександр Ломінський прославився у 1990-х із гуртом Lomy Lom

Після розпаду гурту він переїхав до Москви і продовжив виступати на російських майданчиках

Ломінський не засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну та відкрито висловлює симпатії до країни-агресора

Ломінський народився 9 січня 1974 року в Одесі у родині військового. З чотирьох років разом із батьками проживав у Німеччині, а після повернення у 1985 році продовжив навчання в одеській школі № 55. Паралельно займався у Чорноморській флотилії юних моряків.

Александр закінчив Одеське музичне училище, а 1996 року — юридичний факультет Одеського державного університету. У вересні 1996 року майбутній артист переїхав до Києва, де вступив до Київського національного університету культури та мистецтв на факультет продюсування шоубізнесу.

1990 року Ломінський створює гурт BLL, з якою гастролює Україною, Польщею, Чехословаччиною та Болгарією. Багато композицій звучали англійською мовою, а колектив неодноразово посідав призові місця на різноманітних конкурсах та фестивалях. У 1996 році Олександр заснував бойз-бенд-гурт Lomy Lom and the Project, колектив якого перейшов на великі сцени. Всього за рік активних гастролей Lomy Lom стає одним із найпопулярніших в Україні гуртів.

У грудні 1997 року виходить перший альбом "E!", а через два роки — "Men in E". Їхні пісні "Море", "Снегурка", "Ты ушла", "Панама" стали справжньою сенсацією на музичному ринку, їх "крутили" у всіх клубах та дискотеках.

Де зараз Ломінський і що говорить про війну

2000 року Ломінський розпускає гурт і переїжджає до Москви, де починає співати з російськими артистами. Великого успіху уродженець Одеси там не досяг, хоч і продовжує записувати пісні у столичних студіях та розважати росіян на невеликих концертах, корпоративах.

Судячи з публікацій виконавця у соцмережах, він сумує за Радянським Союзом, при цьому буквально співає дифірамби столиці країни-терористки.

Повномасштабне вторгнення в Україну Олександр не засудив і ніяк не прокоментував, лише 1 березня 2022 року коротко написав: "Мир, Добро та Любов рятували та врятують цю землю". Коментарі до постів артист вимкнув.

У березні 2024 року Ломінський поспівчував росіянам, які загинули під час теракту у підмосковному ТРЦ "Крокус Сіті". Проте самому співаку начхати на долю українців, з якими він виріс і навчався.

