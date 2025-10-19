Укр

Родился в Одессе, а теперь скучает по "совку": где сейчас певец Ломинский из группы Lomy Lom и как он выглядит

Татьяна Кармазина
Александр Ломинский основал группу Lomy Lom and The Project
Его трэш-песня "Панама" разрывала дискотеки в 90-е

Многие артисты, которые родились в Украине и строили здесь карьеру, позже перебирались в Москву. После полномасштабного вторжения России в 2022 году многие из них покинули страну-агрессоршу, как певец Николай Трубач. Однако не все звезды 90-х смогли отказаться от кровавых рублей. К примеру, одессит Александр Ломинский.

Что нужно знать:

  • Одессит Александр Ломинский прославился в 1990-х с группой Lomy Lom
  • После распада группы он переехал в Москву и продолжил выступать на российских площадках
  • Ломинский не осудил полномасштабное вторжение России в Украину и открыто выражает симпатии к стране-агрессору

Ломинский родился 9 января 1974 года в Одессе в семье военного. С четырех лет вместе с родителями проживал в Германии, а по возвращению в 1985 году продолжил обучение в одесской школе № 55. Параллельно занимался в Черноморской флотилии юных моряков.

Александр окончил Одесское музыкальное училище, а в 1996 году — юридический факультет Одесского государственного университета. В сентябре 1996 года будущий артист переехал в Киев, где поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств на факультет продюсирования шоу-бизнеса.

В 1990 году Ломинский создает группу BLL, с которой гастролирует по Украине, Польше, Чехословакии и Болгарии. Многие композиции звучали на английском языке, а коллектив неоднократно занимал призовые места на различных конкурсах и фестивалях. В 1996 году Александр основал бойс-бэнд-группу Lomy Lom and the Project, коллектив которой перешел на большие сцены. Всего за год активных гастролей Lomy Lom становится одним из самых популярных в Украине групп.

В декабре 1997 года выходит первый альбом "E!", а спустя два года — "Men in E". Их песни "Море", "Снегурка", "Ты ушла", "Панама" стали настоящей сенсацией на музыкальном рынке, их "крутили" во всех клубах и дискотеках.

Где сейчас Ломинский и что говорит о войне

В 2000 году Ломинский распускает группу и переезжает в Москву, где начинает петь с российскими артистами. Большого успеха уроженец Одессы там не добился, хотя и продолжает записывать песни в столичных студиях и развлекать россиян на небольших концертах, корпоративах.

Судя по публикациям исполнителя в соцсетях, он скучает по Советскому Союзу, при этом буквально поет дифирамбы столице страны-террористки.

Полномасштабное вторжения в Украину Александр не осудил и никак не прокомментировал, лишь 1 марта 2022 года кратко написал: "Мир, Добро и Любовь спасали и спасут эту землю". Комментарии к постам артист отключил.

В марте 2024 года Ломинский посочувствовал россиянам, которые погибли во время теракта в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити". Однако самому певцу наплевать на судьбу украинцев, с которыми он вырос и учился.

