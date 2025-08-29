Виїхав з Росії і співає українською: де зараз зірка естради та уродженець України Микола Трубач

Естрадна зірка 90-х родом із Миколаєва

Микола Трубач – відомий співак, пік популярності якого припав на кінець 1990-х років. Тоді він у дуеті з росіянином Борисом Мойсеєвим вперше виконав хітову пісню "Голубая луна". При цьому не всі знають, що Трубач родом з України.

Артист (справжнє ім’я Микола Харковець) з’явився на світ 11 квітня 1970 року в Миколаєві. Майбутня зірка вже у шкільні роки проявляв особливий інтерес до музики: грав на трубі у дитячому естрадному оркестрі.

1985 року Микола одразу був зарахований на другий курс музичного училища, яке закінчив за двома напрямками — хорове диригування та гра на трубі. У липні 1997 року вийшов дебютний альбом Трубача "История", куди увійшли його відомі композиції "Пять минут", "Женская любовь" та "Научись играть на гитаре".

Микола Трубач у молодості

Найбільшу популярність співак отримав наприкінці 1990-х, коли разом із Мойсеєвим записав пісню "Голубая луна". Спільна робота викликала хвилю чуток про його нетрадиційну орієнтацію, попри те, що артист був одружений і виховував дочок. З метою піару Микола не спростовував цих розмов. До речі, 2023 року з російських стрімінгових сервісів прибрали "Голубую луну". Виявляється, в Росії її називають "неофіційним гей-гімном".

На початку 2000-х Трубач, якому набридло мовчати щодо його нібито "нетрадиційної орієнтації", припинив співпрацю зі своїм продюсером Євгеном Фрідляндом. Після цього артист почав розвивати кар’єру самостійно.

Що говорить про війну Микола Трубач

Виконавець прожив у Росії понад 30 років, проте повномасштабне вторгнення змусило уродженця Миколаєва змінити свої погляди. Він підтримав українців, хоч і не публічно, і поїхав з родиною із країни-агресорки. У червні 2025 року українська співачка Анжеліка Рудницька розповіла у проєкті "ЖВЛ", чому її колега не засудив війну в соцмережах. Річ у тому, що музикант просто не має особистих акаунтів.

Це не тому, що він сховався. Він сказав, що: "Мені це не потрібно". Дуже беріг свій особистий простір Анжеліка Рудницька

З перших днів повномасштабної війни Трубач разом із сім’єю покинув РФ, спочатку перебравшись до Іспанії, а пізніше — до Великої Британії, і зараз він мешкає в Лондоні. Вперше його позиція стала публічною на музичному фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі, який пройшов під гаслом підтримки України. Зазначимо, що дав коментар українській представниці ЗМІ чоловік українською мовою.

Я пишаюся своїм народом, своїми людьми, українським духом, волею. Вірю в те, що ми найсміливіша, найкрасивіша і найщасливіша нація у світі Микола Трубач

У серпні співак дав інтерв’ю латвійському YouTube-проєкту "И Грянул Грэм", в якому розповів про відмову від російських композицій. Також артист підкреслив, що давно пише та випускає пісні, і навіть альбоми українською мовою. У 2022 році чоловік записав україномовну пісню про своє рідне місто-герой Миколаїв — "Зорі".

Я почав писати з величезним якимось натхненням, насолодою. Досі це роблю, тобто в мене вийшов перший альбом. Весною, у травні. На всіх музичних майданчиках. Альбом "Воля" у мене вийшов і він став просто бестселером в україномовному середовищі. І зараз у Лайми я презентував дві нові пісні з наступного альбому. За рік у Лондоні я написав уже на третій, мабуть, альбом. Сподіваюся, на це в мене буде дуже гарна така трилогія українських пісень... Це єдине, що мене тримає як артиста Микола Трубач

