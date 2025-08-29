Рус

Виїхав з Росії і співає українською: де зараз зірка естради та уродженець України Микола Трубач

Тетяна Кармазіна
Микола Трубач виконував із Мойсеєвим "Голубая луна" Новина оновлена 29 серпня 2025, 17:30
Микола Трубач виконував із Мойсеєвим "Голубая луна". Фото Колаж "Телеграфу"

Естрадна зірка 90-х родом із Миколаєва

Микола Трубач – відомий співак, пік популярності якого припав на кінець 1990-х років. Тоді він у дуеті з росіянином Борисом Мойсеєвим вперше виконав хітову пісню "Голубая луна". При цьому не всі знають, що Трубач родом з України.

Артист (справжнє ім’я Микола Харковець) з’явився на світ 11 квітня 1970 року в Миколаєві. Майбутня зірка вже у шкільні роки проявляв особливий інтерес до музики: грав на трубі у дитячому естрадному оркестрі.

1985 року Микола одразу був зарахований на другий курс музичного училища, яке закінчив за двома напрямками — хорове диригування та гра на трубі. У липні 1997 року вийшов дебютний альбом Трубача "История", куди увійшли його відомі композиції "Пять минут", "Женская любовь" та "Научись играть на гитаре".

Микола Трубач у молодості
Микола Трубач у молодості

Найбільшу популярність співак отримав наприкінці 1990-х, коли разом із Мойсеєвим записав пісню "Голубая луна". Спільна робота викликала хвилю чуток про його нетрадиційну орієнтацію, попри те, що артист був одружений і виховував дочок. З метою піару Микола не спростовував цих розмов. До речі, 2023 року з російських стрімінгових сервісів прибрали "Голубую луну". Виявляється, в Росії її називають "неофіційним гей-гімном".

На початку 2000-х Трубач, якому набридло мовчати щодо його нібито "нетрадиційної орієнтації", припинив співпрацю зі своїм продюсером Євгеном Фрідляндом. Після цього артист почав розвивати кар’єру самостійно.

Микола Трубач

Що говорить про війну Микола Трубач

Виконавець прожив у Росії понад 30 років, проте повномасштабне вторгнення змусило уродженця Миколаєва змінити свої погляди. Він підтримав українців, хоч і не публічно, і поїхав з родиною із країни-агресорки. У червні 2025 року українська співачка Анжеліка Рудницька розповіла у проєкті "ЖВЛ", чому її колега не засудив війну в соцмережах. Річ у тому, що музикант просто не має особистих акаунтів.

Це не тому, що він сховався. Він сказав, що: "Мені це не потрібно". Дуже беріг свій особистий простір

Анжеліка Рудницька

З перших днів повномасштабної війни Трубач разом із сім’єю покинув РФ, спочатку перебравшись до Іспанії, а пізніше — до Великої Британії, і зараз він мешкає в Лондоні. Вперше його позиція стала публічною на музичному фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі, який пройшов під гаслом підтримки України. Зазначимо, що дав коментар українській представниці ЗМІ чоловік українською мовою.

Я пишаюся своїм народом, своїми людьми, українським духом, волею. Вірю в те, що ми найсміливіша, найкрасивіша і найщасливіша нація у світі

Микола Трубач

У серпні співак дав інтерв’ю латвійському YouTube-проєкту "И Грянул Грэм", в якому розповів про відмову від російських композицій. Також артист підкреслив, що давно пише та випускає пісні, і навіть альбоми українською мовою. У 2022 році чоловік записав україномовну пісню про своє рідне місто-герой Миколаїв — "Зорі".

Я почав писати з величезним якимось натхненням, насолодою. Досі це роблю, тобто в мене вийшов перший альбом. Весною, у травні. На всіх музичних майданчиках. Альбом "Воля" у мене вийшов і він став просто бестселером в україномовному середовищі. І зараз у Лайми я презентував дві нові пісні з наступного альбому. За рік у Лондоні я написав уже на третій, мабуть, альбом. Сподіваюся, на це в мене буде дуже гарна така трилогія українських пісень... Це єдине, що мене тримає як артиста

Микола Трубач

Нагадаємо, що 22 серпня 2025 року не стало відомого радянського співака, родом з України. "Телеграф" повідомляв, від чого у 78 років помер Ярослав Євдокимов і як його поховали у Білорусі.

