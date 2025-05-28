Спивалась в России и перекроила себе лицо? Как изменилась киевлянка Татьяна Овсиенко и говорит ли о войне

Артистка редко появляется на публичных мероприятиях

Известная певица Татьяна Овсиенко, как и Ирина Салтыкова, получила большую популярность благодаря группе "Мираж". Со временем она ушла в сольное плавание, а в последние годы стала редко появляться на публике. Многие фанаты певицы стали отмечать ее серьезные перемены во внешности, а после одного из концертов и вовсе обвинили в злоупотреблении алкоголем.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Татьяна Овсиенко. Артистка родилась в Киеве, но карьеру строила в Москве. С началом полномасштабного вторжения она ни словом не обмолвилась о войне в Украине.

Как изменилась певица Татьяна Овсиенко

Стройная киевлянка с короткой стрижкой когда-то была одной из самых любимых и узнаваемых певиц. Но сейчас вокруг нее ходит множество слухов. Весной 2024 года, после выступления в Краснодаре, в сети начали активно говорить, что Татьяна Овсиенко страдает алкоголизмом.

Татьяну Овсиенко обвиняли в алкоголизме

На концерте певица была не в лучшем виде, она шаталась на сцене, у нее были синяки под глазами и прокуренный голос. Близкая знакомая Овсиенко в одном из интервью говорила, что артистку спаивает ее муж.

"Она просыпается — на столе две бутылки самого дешевого шампанского. Вечером — бутылка непонятного суррогатного коньяка. Он наливает ей. Сидит с ней, никуда не выходит. Выпускает ее, разве только если зовут выступить на корпоративе" — отмечала женщина.

Как изменилась Татьяна Овсиенко

Однако Татьяна опровергла эти слухи, отметив, что у нее нет алкогольной зависимости, а шаталась она на сцене из-за проблем со спиной, которые начались еще с 1989 года.

Татьяна Овсиенко редко выступает на сцене

Что касается пластики, певица-предательница уверяет, что ни разу не ложилась под нож хирургов. Однако изменения ее внешности сложно не заметить. По словам Овсиенко, она делала лишь ботокс, и то неудачно.

"Я вообще хотела побриться наголо, но мои шикарные два стилиста не дали, – улыбается Татьяна. – Мне захотелось что-то изменить в себе, надоело выглядеть так, как раньше. Но все мои перемены дорогого стоят – это большой труд", — отметила Овсиенко.

Татьяна Овсиенко в молодости и сейчас

Но пластический хирург Анна Горячих считает, что одним ботоксом не обошлось. Эксперт предполагает, что Татьяна Овсиенко злоупотребляла нитевыми подтяжками, в том числе СМАС-лифтингом, который перекосил ей лицевой нерв. Еще артистка "сделала" себе губы и ринопластику.

Татьяна Овсиенко отрицает пластику

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