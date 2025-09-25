Укр

Регина Тодоренко родила третьего ребенка российскому певцу (фото)

Галина Струс
Регина Тодоренко и Влад Топалов в третий раз стали родителями Новость обновлена 25 сентября 2025, 10:09
Регина Тодоренко и Влад Топалов в третий раз стали родителями. Фото https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Телеведущая стала мамой в третий раз — она родила сына

Певица и телеведущая с украинскими корнями Регина Тодоренко, которая много лет живет в Москве и предпочитает молчать о войне в Украине, родила третьего ребенка. У 35-летней артистки и ее мужа-певца Влада Топалова родился сын.

У пары уже есть двое сыновей — Михаил и Мирослав. Как называли третьего малыша, Тодоренко пока не разглашает.

Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе уже почти 7 лет

Теперь нас пятеро. Дорогие мои, благодарю за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей.

Регина Тодоренко

Как пишут российские телеграм-паблики, третья беременность у телеведущей была затяжной. На 42-й неделе ожидания медики назначили Регине кесарево сечение, чтобы избежать проблем со здоровьем ребенка.

Регина Тодоренко родила
Регина Тодоренко пошла на кесарево по рекомендации врачей

Напомним, Регина Тодоренко, которая родом из Одессы и начала звездную карьеру в Украине, живет в Москве и придерживается молчаливой позиции о войне. Она мотивирует это тем, что не хочет разрушать семью с Топаловым, который поддерживает войну и убийства украинцев.

Регина Тодоренко родила
Регина Тодоренко выбрала жить в России. Фото: Getty Images

Из-за своей молчаливой позиции телеведущая подверглась хейту в Украине, в частности, и от звездных коллег. Кроме того, в конце 2022 года она попала под санкции СНБО. Известно также, что весной 2024 года Тодоренко получила российский паспорт по упрощенной процедуре, так как более 5 лет живет в браке с россиянином Топаловым.

#Ребенок #Беременность #Влад Топалов #Регина Тодоренко