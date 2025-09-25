Регина Тодоренко родила третьего ребенка российскому певцу (фото)

Телеведущая стала мамой в третий раз — она родила сына

Певица и телеведущая с украинскими корнями Регина Тодоренко, которая много лет живет в Москве и предпочитает молчать о войне в Украине, родила третьего ребенка. У 35-летней артистки и ее мужа-певца Влада Топалова родился сын.

У пары уже есть двое сыновей — Михаил и Мирослав. Как называли третьего малыша, Тодоренко пока не разглашает.

Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе уже почти 7 лет

Теперь нас пятеро. Дорогие мои, благодарю за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей. Регина Тодоренко

Как пишут российские телеграм-паблики, третья беременность у телеведущей была затяжной. На 42-й неделе ожидания медики назначили Регине кесарево сечение, чтобы избежать проблем со здоровьем ребенка.

Регина Тодоренко пошла на кесарево по рекомендации врачей

Напомним, Регина Тодоренко, которая родом из Одессы и начала звездную карьеру в Украине, живет в Москве и придерживается молчаливой позиции о войне. Она мотивирует это тем, что не хочет разрушать семью с Топаловым, который поддерживает войну и убийства украинцев.

Регина Тодоренко выбрала жить в России. Фото: Getty Images

Из-за своей молчаливой позиции телеведущая подверглась хейту в Украине, в частности, и от звездных коллег. Кроме того, в конце 2022 года она попала под санкции СНБО. Известно также, что весной 2024 года Тодоренко получила российский паспорт по упрощенной процедуре, так как более 5 лет живет в браке с россиянином Топаловым.

