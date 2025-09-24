Такие же горячие, но уже постарели: как сейчас выглядят участники Backstreet Boys и чем они занимаются
-
-
Американский бой-бэнд заметно изменился за 30 лет на сцене
Backstreet Boys — популярная американская группа, которая была основана в 1993 году и получила широкую популярность не только в США, но и в Европе и даже в Украине. Сейчас участники коллектива гастролируют в рамках мирового тура, посвященного 30-летию группы, и на днях дали два масштабных концерта в Казахстане.
"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядят "горячие перцы" из Backstreet Boys, и покажет пикантные фото участников.
Что известно о Backstreet Boys?
Группа была основана более 30 лет назад пятью участниками: Брайаном Литтреллом, Ником Картером, Хоуи Дороу, А.Дж. Маклином и Кевином Ричардсоном. Backstreet Boys стали настоящим феноменом поп-культуры и завоевали сердца миллионов фанатов по всему миру.
В 2001 году коллектив попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самая успешная подростковая группа всех времен. Они стали настоящими иконами музыкальной индустрии в конце 90-х и начале 2000-х и самой продаваемой группой в истории. Главным акцентом творчества Backstreet Boys всегда были вокальные гармонии и энергичная хореография.
Backstreet Boys и амплуа "горячих перцев"
С самого начала своей деятельности парни из группы Backstreet Boys создали себе амплуа "горячих перцев" — сексуальных, соблазнительных и обаятельных парней из женских фантазий. Весь их имидж и образы строились на идеальных прическах, одежде в облипку, горячих танцах и текстах о любви. Это вызывало истерию у фанатов того времени. В конце 90-х они стали символом teen pop и собирали стадионы.
Что сейчас с группой и чем она занимается?
Со временем и появлением новых перспективных артистов, популярность Backstreet Boys начала снижаться. Однако они не прекратили выступать и продолжают по сей день. К 30-летию создания коллектив выпустил переизданную версию альбома Millennium 2.0 с бонус-треками и отправился в мировой тур.
Так, в середине сентября парни из группы дали два масштабных концерта в Казахстане, собрав десятки тысяч зрителей в Астане и Алматы. К слову, это первое за всю карьеру выступление Backstreet Boys в этой стране, которое, как оказалось, сильно повлияло на местный туризм и культуру.
Судя по фото в соцсетях, "горячих перцев" казахи встречали очень хорошо и отправили их в баню для полного расслабления. Как видно на новых пикантных снимках, участники Backstreet Boys немного постарели, но остаются в отличной форме и все еще вызывают трепет у фанатов.
Отметим, что тур артистов продолжится в Европе в 2025 и в 2026 году. Так, в декабре у них запланировано большое шоу в Австрии, также планируются концерты в других уголках континента.
