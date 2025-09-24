Такие же горячие, но уже постарели: как сейчас выглядят участники Backstreet Boys и чем они занимаются

Американский бой-бэнд заметно изменился за 30 лет на сцене

Backstreet Boys — популярная американская группа, которая была основана в 1993 году и получила широкую популярность не только в США, но и в Европе и даже в Украине. Сейчас участники коллектива гастролируют в рамках мирового тура, посвященного 30-летию группы, и на днях дали два масштабных концерта в Казахстане.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядят "горячие перцы" из Backstreet Boys, и покажет пикантные фото участников.

Что известно о Backstreet Boys?

Группа была основана более 30 лет назад пятью участниками: Брайаном Литтреллом, Ником Картером, Хоуи Дороу, А.Дж. Маклином и Кевином Ричардсоном. Backstreet Boys стали настоящим феноменом поп-культуры и завоевали сердца миллионов фанатов по всему миру.

Backstreet Boys в начале карьеры. Фото: Getty Images

В 2001 году коллектив попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самая успешная подростковая группа всех времен. Они стали настоящими иконами музыкальной индустрии в конце 90-х и начале 2000-х и самой продаваемой группой в истории. Главным акцентом творчества Backstreet Boys всегда были вокальные гармонии и энергичная хореография.

Backstreet Boys стали настоящим феноменом своего времени. Фото: Getty Images

Backstreet Boys и амплуа "горячих перцев"

С самого начала своей деятельности парни из группы Backstreet Boys создали себе амплуа "горячих перцев" — сексуальных, соблазнительных и обаятельных парней из женских фантазий. Весь их имидж и образы строились на идеальных прическах, одежде в облипку, горячих танцах и текстах о любви. Это вызывало истерию у фанатов того времени. В конце 90-х они стали символом teen pop и собирали стадионы.

Когда-то у них была целая армия фанатов по всему миру. Фото: Getty Images

Что сейчас с группой и чем она занимается?

Со временем и появлением новых перспективных артистов, популярность Backstreet Boys начала снижаться. Однако они не прекратили выступать и продолжают по сей день. К 30-летию создания коллектив выпустил переизданную версию альбома Millennium 2.0 с бонус-треками и отправился в мировой тур.

Так Backstreet Boys выглядят сейчас. Фото: Getty Images

Так, в середине сентября парни из группы дали два масштабных концерта в Казахстане, собрав десятки тысяч зрителей в Астане и Алматы. К слову, это первое за всю карьеру выступление Backstreet Boys в этой стране, которое, как оказалось, сильно повлияло на местный туризм и культуру.

Backstreet Boys в Казахстане. Фото: соцсети

Судя по фото в соцсетях, "горячих перцев" казахи встречали очень хорошо и отправили их в баню для полного расслабления. Как видно на новых пикантных снимках, участники Backstreet Boys немного постарели, но остаются в отличной форме и все еще вызывают трепет у фанатов.

Backstreet Boys посетили баню во время визита в Казахстан. Фото: соцсети

Отметим, что тур артистов продолжится в Европе в 2025 и в 2026 году. Так, в декабре у них запланировано большое шоу в Австрии, также планируются концерты в других уголках континента.

