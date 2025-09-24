Такі ж гарячі, але вже постаріли: як зараз виглядають учасники Backstreet Boys і чим вони займаються

Американський бой-бенд помітно змінився за 30 років на сцені

Backstreet Boys — популярний американський гурт, який був заснований у 1993 році і набув широкої популярності не тільки в США, а й у Європі і навіть в Україні. Нині учасники колективу гастролюють у рамках світового туру, присвяченого 30-річчю гурту, і днями дали два масштабні концерти в Казахстані.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядають "гарячі перці" з Backstreet Boys, та покаже пікантні фото учасників.

Що відомо про Backstreet Boys?

Гурт було засновано понад 30 років тому п’ятьма учасниками: Браяном Літтреллом, Ніком Картером, Хоуї Дороу, А.Дж. Макліном та Кевіном Річардсоном. Backstreet Boys стали справжнім феноменом поп-культури та завоювали серця мільйонів фанатів у всьому світі.

Backstreet Boys на початку кар’єри. Фото: Getty Images

У 2001 році колектив потрапив до Книги рекордів Гіннесса, як найуспішніша підліткова група всіх часів. Вони стали справжніми іконами музичної індустрії наприкінці 90-х і на початку 2000-х і гуртом, чия творчість найкраще в історії продавалася. Головним акцентом творчості Backstreet Boys завжди були вокальні гармонії та енергійна хореографія.

Backstreet Boys стали справжнім феноменом свого часу. Фото: Getty Images

Backstreet Boys і їх амплуа "гарячих перців"

З самого початку своєї діяльності хлопці з Backstreet Boys створили собі амплуа "гарячих перців" — сексуальних, спокусливих і привабливих хлопців із жіночих фантазій. Весь їхній імідж та образи будувалися на ідеальних зачісках, одязі в обліпку, гарячих танцях і текстах про кохання. Це викликало істерію у тогочасних фанатів. Наприкінці 90-х вони стали символом teen pop та збирали стадіони.

Колись вони мали цілу армію фанатів по всьому світу. Фото: Getty Images

Що зараз із гуртом і чим він займається?

З плином часу і появою нових перспективних артистів, популярність Backstreet Boys почала знижуватися. Проте вони не припинили виступати і продовжують гастролювати досі. До 30-річчя свого створення колектив випустив перевидану версію альбому Millennium 2.0 із бонус-треками та вирушив у світовий тур.

Так Backstreet Boys виглядають зараз. Фото: Getty Images

Так, у середині вересня хлопці дали два масштабні концерти в Казахстані, зібравши десятки тисяч глядачів в Астані та Алмати. До речі, це перший за всю кар’єру виступ Backstreet Boys у цій країні, який, як виявилося, дуже вплинув на місцевий туризм та культуру.

Backstreet Boys у Казахстані. Фото: соцмережі

Судячи з фотографій у соцмережах, "гарячих перців" казахи зустрічали дуже тепло і відправили їх у баню для повного розслаблення. Як видно на нових пікантних знімках, учасники Backstreet Boys трохи постаріли, але залишаються у чудовій формі і все ще викликають трепет у фанів.

Backstreet Boys відвідали баню під час візиту до Казахстану. Фото: соцмережі

Зазначимо, що тур артистів продовжиться в Європі у 2025 і 2026 роках. Так, у грудні вони запланували велике шоу в Австрії, також плануються концерти в інших куточках континенту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що померла відома актриса із фільмів Фелліні. Її називали однією з найкрасивіших у світі.