Регіна Тодоренко народила третю дитину російському співаку (фото)

Телеведуча стала мамою втретє — вона народила сина

Співачка і телеведуча з українським корінням Регіна Тодоренко, яка багато років живе в Москві і обрала мовчати про війну в Україні, народила третю дитину. У 35-річної артистки та її чоловіка-співака Влада Топалова народився син.

Пара вже має двох синів — Михайла і Мирослава. Як називали третього малюка, Тодоренко поки не розголошує.

Регіна Тодоренко та Влад Топалов разом уже майже 7 років

Тепер нас п’ятеро. Дорогі мої, дякую за підтримку та трепетне ставлення до моєї родини. Обов’язково скоро поділюсь своєю історією. Регіна Тодоренко

Як пишуть російські телеграм-пабліки, третя вагітність у телеведучої була затяжною. На 42-му тижні очікування медики призначили Регіні кесарів розтин, щоб уникнути проблем зі здоров’ям дитини.

Регіна Тодоренко пішла на кесарів за рекомендацією лікарів

Нагадаємо, Регіна Тодоренко, яка родом з Одеси і розпочала зіркову кар’єру в Україні, нині живе в Москві і дотримується мовчазної позиції про війну. Вона мотивує це тим, що не хоче руйнувати родину з Топаловим, який підтримує війну та вбивства українців.

Регіна Тодоренко обрала жити у Росії. Фото: Getty Images

Через свою мовчазну позицію телеведуча зазнала хейту в Україні, зокрема, і від зіркових колег. Окрім того, наприкінці 2022 року вона потрапила під санкції РНБО. Відомо також, що навесні 2024 року Тодоренко отримала російський паспорт за спрощеною процедурою, оскільки понад 5 років одружена з росіянином Топаловим.

