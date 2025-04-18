Нос, губы, грудь? Какие пластические операции могла сделать Лорак, чтобы в 46 выглядеть на 20

Певица ухаживает за собой и вероятно прибегала к услугам пластических хирургов

Ани Лорак — известная российская певица украинского происхождения, которая недавно вышла замуж второй раз, и выбрала славу и деньги в РФ даже после полномасштабного вторжения в Украину. Артистка предпочитает не комментировать свою политическую позицию, а также не рассказывает публично о пластических операциях и "уколах красоты" ради сохранения молодости.

"Телеграф" решил выяснить, какие пластические операции могла сделать Ани Лорак, чтобы в 46 лет выглядеть на 20

Ани Лорак и секрет ее молодости

Певице Ани Лорак, которая предала Украину, оставшись в РФ после начала полномасштабной войны, сейчас 46 лет. Артистка недавно вышла замуж второй раз и устроила красивую свадебную церемонию на Мальдивах. На свежих снимках звезда выглядит просто потрясающе и очень молодо.

Фанаты и эксперты в индустрии красоты ломают головы, пытаясь понять, какие пластические операции и косметологические процедуры делает Ани Лорак, чтобы сохранять молодость и в своем возрасте выглядеть на 20 лет. Есть мнения, что певица сделала несколько трансформаций тела, а также поддерживает его состояние косметологическими средствами и процедурами.

Так, в 2020 году пластический хирург Сергей Королюк отметил, что при анализе фотографий Лорак видна незначительная коррекция кончика носа. Смолоду у певицы был не аккуратный кончик носа и она много лет назад могла это исправить.

Вероятно, Ани Лорак сделала и маммопластику — вставила импланты в грудь. Такое мнение выразил известный пластический хирург Иван Маньеро. Фанаты заметили изменения в декольте певицы спустя некоторое время после рождения ее дочери Софии.

Нет сомнений, что Лорак подкорректировала форму губ. С молодости у нее были несимметричные губы — верхняя была больше и пышнее. Теперь же губы певицы выглядят пухло и ровно. Вероятно Лорак могла использовать филлеры для легкой коррекции.

Также поклонники уверены, что звезда пользуется услугами косметологов и колет ботокс в лицо. Также Лорак может прибегать и к другим популярным омолаживающим процедурам. Все это в комплексе с тренировками и здоровым образом жизни позволяет ей выглядеть в 46 лет на 20.

Сама Ани Лорак отрицает все слухи о ее пластических операциях. Мол, у нее нет столько времени, чтобы переделывать свое тело. При этом звезда не стала скрывать, что пользуется услугами косметологов, а еще занимается спортом и правильно питается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, за что Лорак получила звание Народной артистки Украины и когда это было. В то время артистка активно сотрудничала с Филиппом Киркоровым.