Была одной из самых сексуальных актрис, но время беспощадно: как сейчас выглядит Сара Коннор из "Терминатора"

Линде Хэмилтон в этот день исполнилось 69 лет

Американская актриса Линда Хэмилтон в пятницу, 26 сентября, празднует свой день рождения — именно в этот день звезде фильмов "Терминатор" исполнилось 69 лет.

Время стремительно идет вперед, но есть знаменитости, чья слава остается вне времени. Линда Хэмилтон, воплотившая образ Сары Коннор в легендарном боевике, и ставшая женским символом силы и смелости, до сих пор покоряет сердца поклонников игрой в кино.

Роль Сары Коннор стала для актрисы прорывной — она доказала, что может сыграть сильного, волевого персонажа, а не просто "девушку в беде". Хотя изначально на успех проекта не рассчитывал никто, тогдашнему мужу Линды, режиссеру Джеймсу Кэмерону ("Титаник", "Аватар"), удалось вывести жену-малоизвестную актрису и исполнителя терминатора Шварценеггера в статус перспективных суперзвезд.

Роберт Патрик, Эдвард Ферлонг, Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон и Джеймс Кэмерон. Фото: Getty Images

Сегодня Хэмилтон выглядит достойно, однако время все же берет свое: на лице звезды проступают глубокие морщины, но сильный характер и харизма знаменитости никуда не делись. В 2019 году Линда вернулась к роли Сары Коннор в фильме Terminator: Dark Fate ("Терминатор: Фатум").

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Актриса проживает в Малибу, Калифорния. Она продолжает играть, в частности, в июне 2023 года Хэмилтон присоединилась к актерскому составу финального, пятого сезона сериала "Очень странные дела", премьера которого ожидается в ноябре 2025 года.

Фото: Getty Images

Линда Хэмилтон в "Очень странных делах"

