Певица не всегда была успешной и знаменитой

Ани Лорак — российская певица с украинскими корнями, которая сейчас является топовой звездой в РФ и молчит о войне в Украине. Артистка давно выбилась в люди и завоевала сердца миллионов фанатов, однако ее жизнь не всегда была такой роскошной и сытой — в детстве Лорак жила в нищете и потеряла близкого человека.

Что стоит знать:

Ани Лорак является топовой звездой в России и не комментирует войну в Украине

Она выросла на Буковине в нищете и провела часть детства в интернате

Певица пережила большую трагедию — потерю старшего брата Сергея, погибшего в Афганистане

"Телеграф" рассказывает, как жила Ани Лорак до того, как стала известной и богатой.

Ани Лорак стала топовой звездой в России

Нищета и интернат

Ани Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, родилась в маленьком провинциальном городке Кицмань на Буковине. Ее семья жила очень бедно, так что с детства певица привыкла к нищете. Когда родители будущей звезды развелись, матери пришлось отдать двух из четырех своих детей в интернат, так как содержать их одна она не могла.

Ани Лорак в детстве жила в интернате

Так Каролина попала в детский дом вместе с братом, потому что там хотя бы кормили. Мать наведывалась к детям, забирала их на выходные. Однако жизнь в интернате Лорак до сих пор в интервью вспоминает со слезами.

Ани Лорак с мамой и братьями

Все изменилось, когда совсем юная Каролина начала проявлять музыкальный и вокальный талант. Ее первый успех — участие в музыкальном фестивале "Утренняя звезда" в 1995 году. С этого начался путь певицы к славе и богатству.

Ани Лорак в детстве

Потеря близкого человека

В 1987 году, когда Ани Лорак было всего 9 лет, она пережила потерю старшего брата Сергея. Он добровольно отправился в Афганистан в составе советских войск и погиб там. Для юной Каролины это стало большим ударом, позже она называла эту трагедию самой большой в своей жизни.

Ани Лорак в юности

Как рассказывала артистка в интервью пропагандисту Корчевникову, на похоронах она буквально бросилась в могилу вслед за гробом брата.

Я не могла представить, что это когда-то случится. Я бросилась в яму с гробом. Меня достали и сделали укол. Потом я очнулась в какой-то машине Ани Лорак

По словам певицы, они были очень близки с Сергеем, именно он с детства разглядел в ней музыкальный талант и всячески поддерживал, несмотря на нищету, в которой они жили.

Ани Лорак с братьями Андреем и Игорем

