Выплатил Кондратюку два миллиона гривен: где сейчас Виталий Козловский и как выглядит его маленький сын

Артист воспитывает сына, которому сейчас один год

Виталий Козловский — украинский артист с громким прошлым, мегапопулярным в 2000-х. Когда-то он пел о "Пина коладе", впоследствии потерял право исполнять свои композиции и через 13 лет вернулся на сцену. За последние годы его жизнь кардинально изменилась: женитьба, рождение сына, служба в Нацгвардии и в ВСУ.

"Телеграф" решил вспомнить, где сейчас Виталий Козловский после грандиозного возвращения. Мы также поделимся, как выглядит его сын, родившийся в феврале 2024 года.

Что известно о Виталии Козловском

Козловский получил образование журналиста, но любил петь. Поэтому в 2002 году он приехал в Киев и принял участие в конкурсе "Караоке на Майдане". В нем он был победителем два года подряд. С этого времени Игорь Кондратюк стал продюсером исполнителя. Во время участия он танцевал в балете певицы Русланы.

В 2003 году Виталий принял участие в мегапопулярном тогда шоу "Шанс". Там он также победил, исполнив песню "Бархатцы". Затем певец спел в дуэте с Наталией Могилевской композицию "Отправила месседж".

Сотрудничество с Кондратюком Козловский разорвал в 2012 году. Тогда у них появились судебные споры по поводу прав на исполнение более 40 песен. Долги артист выплачивал 13 лет.

Возвращение Козловского на сцену

По решению суда, артист должен был выплатить экс-продюсеру более 2 миллионов гривен. Когда Козловский вступил в ряды ВСУ, из его зарплаты высчитывалась пятая часть на уплату долга. В мае 2025 года Козловский выступил на шутливой пародии на Евровидение — благотворительном стриме "Нашевидение" с украиноязычной песней "Пина колада". После выступления он сообщил, что "свободен от Кондратюка", потому что выплатил все долги.

Сын Виталия Козловского

Первенец артиста родился 25 февраля 2024 года. Его зовут Оскар. В июне прошлого года произошло крещение сына Козловского. Сейчас маленькому Оскару год и три месяца.

Где сейчас Виталий Козловский

Летом 2023 певец мобилизовался. Он служил в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж" на Донбассе. Позже он был переведен в Национальный президентский оркестр Министерства обороны Украины на должность водителя. В 2024 году Козловского перевели в 22-ю отдельную механизированную бригаду, которая участвовала в боях за Клищиевку, Андреевку и Часов Яр. Он выполняет задачи по материальному обеспечению и патронату, используя свою публичность для сбора средств на нужды подразделения и поддержки семей погибших и пропавших без вести воинов.

Артист также выпустил украиноязычную версию "Пина колады" на все стриминговые площадки. В конце мая он также выступит на одном из киевских фестивалей в конце мая.

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