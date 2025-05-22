Укр

Выплатил Кондратюку два миллиона гривен: где сейчас Виталий Козловский и как выглядит его маленький сын

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Игорь Кондратюк был продюсером Виталия Козловского до 2012 года
Игорь Кондратюк был продюсером Виталия Козловского до 2012 года. Фото Колаж Телеграфу

Артист воспитывает сына, которому сейчас один год

Виталий Козловский — украинский артист с громким прошлым, мегапопулярным в 2000-х. Когда-то он пел о "Пина коладе", впоследствии потерял право исполнять свои композиции и через 13 лет вернулся на сцену. За последние годы его жизнь кардинально изменилась: женитьба, рождение сына, служба в Нацгвардии и в ВСУ.

"Телеграф" решил вспомнить, где сейчас Виталий Козловский после грандиозного возвращения. Мы также поделимся, как выглядит его сын, родившийся в феврале 2024 года.

Что известно о Виталии Козловском

Козловский получил образование журналиста, но любил петь. Поэтому в 2002 году он приехал в Киев и принял участие в конкурсе "Караоке на Майдане". В нем он был победителем два года подряд. С этого времени Игорь Кондратюк стал продюсером исполнителя. Во время участия он танцевал в балете певицы Русланы.

Виталий Козловский в молодости

В 2003 году Виталий принял участие в мегапопулярном тогда шоу "Шанс". Там он также победил, исполнив песню "Бархатцы". Затем певец спел в дуэте с Наталией Могилевской композицию "Отправила месседж".

Виталий Козловский, Могилевская

Сотрудничество с Кондратюком Козловский разорвал в 2012 году. Тогда у них появились судебные споры по поводу прав на исполнение более 40 песен. Долги артист выплачивал 13 лет.

Виталий Козловский

Возвращение Козловского на сцену

По решению суда, артист должен был выплатить экс-продюсеру более 2 миллионов гривен. Когда Козловский вступил в ряды ВСУ, из его зарплаты высчитывалась пятая часть на уплату долга. В мае 2025 года Козловский выступил на шутливой пародии на Евровидение — благотворительном стриме "Нашевидение" с украиноязычной песней "Пина колада". После выступления он сообщил, что "свободен от Кондратюка", потому что выплатил все долги.

Сын Виталия Козловского

Первенец артиста родился 25 февраля 2024 года. Его зовут Оскар. В июне прошлого года произошло крещение сына Козловского. Сейчас маленькому Оскару год и три месяца.

Козловский с женой и сыном
Фото: instagram.com/vkozlovsky_music
Козловский сын
Фото: instagram.com/vkozlovsky_music
Сын Козловского
Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Где сейчас Виталий Козловский

Летом 2023 певец мобилизовался. Он служил в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж" на Донбассе. Позже он был переведен в Национальный президентский оркестр Министерства обороны Украины на должность водителя. В 2024 году Козловского перевели в 22-ю отдельную механизированную бригаду, которая участвовала в боях за Клищиевку, Андреевку и Часов Яр. Он выполняет задачи по материальному обеспечению и патронату, используя свою публичность для сбора средств на нужды подразделения и поддержки семей погибших и пропавших без вести воинов.

Виталий Козловский в ссу

Артист также выпустил украиноязычную версию "Пина колады" на все стриминговые площадки. В конце мая он также выступит на одном из киевских фестивалей в конце мая.

Виталий Козловский
Виталий Козловский

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас певица Светлана Лобода. Артистка уехала из Украины и защищает русский язык.

Теги:
#Син #Виталий Козловский #Нацгвардия #ВСУ