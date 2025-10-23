Ее заживо "похоронили". Как в 91 год выглядит всемирный секс-символ Брижит Бардо

Недавно Брижит Бардо перенесла сложную операцию

Известная французская актриса Брижит Бардо, ставшая секс-символом кино 50-60-х годов, вышла на связь с поклонниками и развеяла слухи о своей смерти. 91-летняя знаменитость заявила, что с ней все в порядке.

Что известно:

Брижит Бардо стала звездой кино и всемирным секс-символом, но в последние годы в фильмах не снимается

Актриса Брижит Бардо редко появляется на публике, но вышла на связь с фанатами, чтобы опровергнуть слухи о своей смерти

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит известная французская актриса. Мы узнали, чем занимается Брижит и что у нее со здоровьем.

Что известно о Брижит Бардо

Имя Брижит Бардо прогремело на весь мир в 1950–60-х годах, когда она стала символом женственности и свободы. Французская актриса и модель прославилась после выхода фильма "И Бог создал женщину", который сделал ее мировой знаменитостью и секс-иконой эпохи.

Брижит Бардо в молодости, Фото: Getty Images

Среди других ее известных работ: "Презрение", "Бабетта идет на войну", "Истина", "Вечерняя красавица". Неповторимый образ, естественная красота и смелость Брижит сделали ее не просто актрисой, а культурным феноменом своего времени.

Брижит Бардо стала секс-символом кино, Фото: Getty Images

Слухи о смерти

Легендарная французская актриса Брижит Бардо, которой в сентябре исполнился 91 год, вышла на связь, когда в сети начали распространяться слухи о ее смерти.

Не знаю, кто тот идиот, который запустил этот "фейк" о моем смерти, но знайте — со мной все в порядке, и пока я не намерена уходить из жизни Брижит Бардо

Брижит Бардо опровергла слухи о смерти, Фото: Getty Images

Как оказалось, слухи о смерти секс-символа распространил французский инфлюенсер AQABABE, заявив, что Брижит уже заказали гроб, а близкие готовятся к похоронам. Позже эта публикация была удалена.

Известно, что Бардо недавно перенесла сложную операцию и находилась под наблюдением врачей. Но после ее выписали из больницы и она продолжила восстанавливаться дома.

Как сейчас выглядит Брижит Бардо и чем занимается

Брижит Бардо в последние годы не снимается в кино и редко появляется на публике, избегая повышенного внимания. После завершения кинокарьеры она сосредоточилась на работе своего фонда по защите животных.

Брижит Бардо ведет уединенный образ жизни, Фото: Getty Images

Актриса живет в своем доме в Сен-Тропе, продолжает активно высказываться по экологическим и общественным темам, публикуя обращения в защиту животных.

Как сейчас выглядит актриса Брижит Бардо

