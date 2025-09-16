Помітно постарів, але все ще у чудовій формі: як зараз виглядає легенда бойовиків Джекі Чан (фото)

Джекі Чан, попри поважний вік, продовжує кар’єру

Легендарний актор Джекі Чан, який викликав хвилювання у фанатів через свій зовнішній вигляд, цього року відсвяткував 71-річчя. Але попри роки, він не втратив харизму й досі знімається у фільмах.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає кумир мільйонів. Джекі Чан залишається живою легендою кіно та періодично з’являється на публіці.

Джекі Чан — що про нього відомо і як він зараз виглядає

Китайський актор Джекі Чан народився 7 квітня 1954 року у Гонконгу. Свою кар’єру в кіно він розпочав як каскадер, але завдяки майстерності у бойових мистецтвах та унікальному стилю швидко завоював популярність і став зіркою бойовиків.

Джекі Чан у молодості, Фото: Getty Images

Його фільми "Змія в тіні орла", "Розбірки в Бронксі", "Перший удар", "Шанхайський полудень", "Смокінг", "Карате Кід" та багато інших стали культовими й залишили незабутній слід у пам’яті цілих поколінь глядачів.

Джекі Чан у фільмі "Розбірки в Бронксі"

Джекі Чан співпрацював із голлівудськими студіями, виконуючи трюки самостійно, що виділяло його серед інших колег. Однак згодом він відійшов від Голлівуду, зосередивши увагу на китайському кінематографі.

Джекі Чан на прем’єрі "Карате Кід", Фото: Getty Images

В останні роки він знімався у таких фільмах, як "Авангард", "Лицар тіней: Між інь і ян", "Легенда", "Операція "Панда"". У 2025 роціза участю Джекі Чана вийшла кінокартина "Карате Кід: Легенди".

Джекі Чан продовжує зніматися у кіно, Фото: Getty Images

Зірка бойовиків веде свою сторінку в Instagram, де ділиться моментами особистого життя та професійною діяльністю. Зараз Джекі Чану 71 рік, актор помітно постарів, але не втратив ні своєї чарівності, ні енергії. Завдяки щоденним тренуванням актор підтримує себе у гарній спортивній формі.

Як зараз виглядає Джекі Чан, Фото: Getty Images

Відомо, що Джекі Чан займається бізнесом, володіючи кількома компаніями та брендами. Також легендарний актор бере участь у політичному житті Китаю, з 2013 року він є членом Народно-політичної консультативної ради Китаю (НПКРК) і говорив про те, що хоче вступити до Комуністичної партії.

Джекі Чану зараз 71 рік, Фото: Getty Images

У серпні 2025 року на Міжнародному кінофестивалі в Локарно актору Джекі Чану вручили нагороду за значний внесок у кінематограф – Pardo alla Carriera. Цю нагороду він присвятив ідеї єдиного миру, повного "любові та спокою".

Джекі Чан на кінофестивалі у серпні 2025 року, Фото: Getty Images

