Помітно постарів, але все ще у чудовій формі: як зараз виглядає легенда бойовиків Джекі Чан (фото)
Джекі Чан, попри поважний вік, продовжує кар’єру
Легендарний актор Джекі Чан, який викликав хвилювання у фанатів через свій зовнішній вигляд, цього року відсвяткував 71-річчя. Але попри роки, він не втратив харизму й досі знімається у фільмах.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає кумир мільйонів. Джекі Чан залишається живою легендою кіно та періодично з’являється на публіці.
Джекі Чан — що про нього відомо і як він зараз виглядає
Китайський актор Джекі Чан народився 7 квітня 1954 року у Гонконгу. Свою кар’єру в кіно він розпочав як каскадер, але завдяки майстерності у бойових мистецтвах та унікальному стилю швидко завоював популярність і став зіркою бойовиків.
Його фільми "Змія в тіні орла", "Розбірки в Бронксі", "Перший удар", "Шанхайський полудень", "Смокінг", "Карате Кід" та багато інших стали культовими й залишили незабутній слід у пам’яті цілих поколінь глядачів.
Джекі Чан співпрацював із голлівудськими студіями, виконуючи трюки самостійно, що виділяло його серед інших колег. Однак згодом він відійшов від Голлівуду, зосередивши увагу на китайському кінематографі.
В останні роки він знімався у таких фільмах, як "Авангард", "Лицар тіней: Між інь і ян", "Легенда", "Операція "Панда"". У 2025 роціза участю Джекі Чана вийшла кінокартина "Карате Кід: Легенди".
Зірка бойовиків веде свою сторінку в Instagram, де ділиться моментами особистого життя та професійною діяльністю. Зараз Джекі Чану 71 рік, актор помітно постарів, але не втратив ні своєї чарівності, ні енергії. Завдяки щоденним тренуванням актор підтримує себе у гарній спортивній формі.
Відомо, що Джекі Чан займається бізнесом, володіючи кількома компаніями та брендами. Також легендарний актор бере участь у політичному житті Китаю, з 2013 року він є членом Народно-політичної консультативної ради Китаю (НПКРК) і говорив про те, що хоче вступити до Комуністичної партії.
У серпні 2025 року на Міжнародному кінофестивалі в Локарно актору Джекі Чану вручили нагороду за значний внесок у кінематограф – Pardo alla Carriera. Цю нагороду він присвятив ідеї єдиного миру, повного "любові та спокою".
