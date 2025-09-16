Заметно постарел, но все еще в отличной форме: как сейчас выглядит легенда боевиков Джеки Чан (фото)

Джеки Чан, несмотря на почтенный возраст, продолжает карьеру

Легендарный актер Джеки Чан, который вызвал волнение у фанатов из-за своего внешнего вида, в этом году отпраздновал 71-летие. Но несмотря на годы, он не потерял обаяния и до сих пор снимается в фильмах.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит кумир миллионов. Джеки Чан остается живой легендой кино и периодически появляется на публике.

Джеки Чан — что о нем известно и как он сейчас выглядит

Китайский актер Джеки Чан родился 7 апреля 1954 года в Гонконге. Свою карьеру в кино он начал как каскадер, но благодаря мастерству в боевых искусствах и уникальному стилю быстро завоевал популярность и стал звездой боевиков.

Джеки Чан в молодости, Фото: Getty Images

Его фильмы "Змея в тени орла", "Разборка в Бронксе", "Первый удар", "Шанхайский полдень", "Смокинг", "Каратэ-пацан" и многие другие стали культовыми и оставили неизгладимый след в памяти целых поколений зрителей.

Джеки Чан в фильме "Разборка в Бронксе"

Джеки Чан сотрудничал с голливудскими студиями, выполняя трюки самостоятельно, что выделяло его среди других коллег. Однако со временем он отошел от Голливуда, сосредоточив внимание на китайском кинематографе.

Джеки Чан на премьере фильма "Каратэ-пацан", Фото: Getty Images

В последние годы он снимался в таких фильмах, как "Авангард", "Рыцарь теней: Между инь и ян", "Легенда", "Операция "Панда"". В 2025 году с участием Джеки Чана вышла кинокартина "Каратэ-пацан 2: Легенды".

Джеки Чан продолжает сниматься в кино, Фото: Getty Images

Звезда боевиков ведет свою страницу в Instagram, где делится моментами личной жизни и профессиональной деятельностью. Сейчас Джеки Чану 71 год, актер заметно постарел, но не потерял ни свое обаяния, ни энергию. Благодаря ежедневным тренировкам актер поддерживает себя в хорошей спортивной форме.

Как сейчас выглядит Джеки Чан, Фото: Getty Images

Известно, что Джеки Чан занимается бизнесом, владея несколькими компаниями и брендами. Также легендарный актер участвует в политической жизни Китая, с 2013 года он является членом Народно-политического консультативного совета Китая (НПКСК) и говорил о том, что хочет вступить в Коммунистическую партию.

Джеки Чану сейчас 71 год, Фото: Getty Images

В августе 2025 года на Международном кинофестивале в Локарно актеру Джеки Чану вручили награду за значительный вклад в кинематограф — Pardo alla Carriera. Эту награду он посвятил идее единого мира, полного "любви и спокойствия".

Джеки Чан на кинофестивале в августе 2025 года, Фото: Getty Images

