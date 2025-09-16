Укр

Заметно постарел, но все еще в отличной форме: как сейчас выглядит легенда боевиков Джеки Чан (фото)

Катерина Любимова
Джеки Чан Новость обновлена 16 сентября 2025, 17:48
Джеки Чан. Фото Коллаж "Телеграфа", фото Getty Images

Джеки Чан, несмотря на почтенный возраст, продолжает карьеру

Легендарный актер Джеки Чан, который вызвал волнение у фанатов из-за своего внешнего вида, в этом году отпраздновал 71-летие. Но несмотря на годы, он не потерял обаяния и до сих пор снимается в фильмах.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит кумир миллионов. Джеки Чан остается живой легендой кино и периодически появляется на публике.

Джеки Чан — что о нем известно и как он сейчас выглядит

Китайский актер Джеки Чан родился 7 апреля 1954 года в Гонконге. Свою карьеру в кино он начал как каскадер, но благодаря мастерству в боевых искусствах и уникальному стилю быстро завоевал популярность и стал звездой боевиков.

Джеки Чан в молодости
Джеки Чан в молодости, Фото: Getty Images

Его фильмы "Змея в тени орла", "Разборка в Бронксе", "Первый удар", "Шанхайский полдень", "Смокинг", "Каратэ-пацан" и многие другие стали культовыми и оставили неизгладимый след в памяти целых поколений зрителей.

Джеки Чан в фильме "Разборка в Бронксе"
Джеки Чан в фильме "Разборка в Бронксе"

Джеки Чан сотрудничал с голливудскими студиями, выполняя трюки самостоятельно, что выделяло его среди других коллег. Однако со временем он отошел от Голливуда, сосредоточив внимание на китайском кинематографе.

Джеки Чан
Джеки Чан на премьере фильма "Каратэ-пацан", Фото: Getty Images

В последние годы он снимался в таких фильмах, как "Авангард", "Рыцарь теней: Между инь и ян", "Легенда", "Операция "Панда"". В 2025 году с участием Джеки Чана вышла кинокартина "Каратэ-пацан 2: Легенды".

Джеки Чан
Джеки Чан продолжает сниматься в кино, Фото: Getty Images

Звезда боевиков ведет свою страницу в Instagram, где делится моментами личной жизни и профессиональной деятельностью. Сейчас Джеки Чану 71 год, актер заметно постарел, но не потерял ни свое обаяния, ни энергию. Благодаря ежедневным тренировкам актер поддерживает себя в хорошей спортивной форме.

Джеки Чан
Как сейчас выглядит Джеки Чан, Фото: Getty Images

Известно, что Джеки Чан занимается бизнесом, владея несколькими компаниями и брендами. Также легендарный актер участвует в политической жизни Китая, с 2013 года он является членом Народно-политического консультативного совета Китая (НПКСК) и говорил о том, что хочет вступить в Коммунистическую партию.

Джеки Чан
Джеки Чану сейчас 71 год, Фото: Getty Images

В августе 2025 года на Международном кинофестивале в Локарно актеру Джеки Чану вручили награду за значительный вклад в кинематограф — Pardo alla Carriera. Эту награду он посвятил идее единого мира, полного "любви и спокойствия".

Джеки Чан
Джеки Чан на кинофестивале в августе 2025 года, Фото: Getty Images

