Має мільйонні борги і вдруге став батьком: як змінився з роками Рон з "Гаррі Поттера" і де зараз актор
Руде волосся і посмішка актора не змінилися
Руде волосся цього актора точно пам'ятає кожен. Свого часу він підкорив мільйони фанатів "Гаррі Поттера", а зараз Руперт Ґрінт все ще схожий на свого героя Рона Візлі, якого ми полюбили з дитинства. Сьогодні, 24 серпня, актор відзначає своє 37-річчя.
З цієї нагоди "Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про Руперта Ґрінта зараз і чим він займається. Відомо, що він винен понад 2 мільйони доларів податковій.
Як Руперт Ґрінт отримав роль Рона Візлі
Кіностудія "Warner Brothers" у травні 2000 року оголосила про відкриття кастингу на три головні ролі екранізації роману Дж. К. Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь". Руперт Ґрінт, якому тоді було 11 років, був фанатом книжок поттеріани. Хлопець вважав, що він — викапаний Рон і поставив собі мету будь-яким чином отримати цю роль. Руперт так само обожнював солодощі, мав страх павуків, мав велику сім'ю і руде волосся.
На кастингу він зачитав реп, у якому пояснив, чому саме він повинен бути Роном Візлі. Саме так Руперт отримав омріяну роль. До слова, акторського досвіду до цього він не мав.
Зйомки тривали з 2001 по 2011 рік. По завершенню, Руперт пережив творчу кризу і хотів завершити кар'єру. Річ у тім, що йому не надходило цікавих пропозицій. Його запрошували лише на ролі, схожі на Рона Візлі, а сам актор хотів грати більш драматичні та складні ролі.
Проте вже за кілька років почав з'являтися в кінострічках. Зокрема, у 2014-му Ґрінт зіграв Лорда Гекса у фільмі "Листоноша Пет", у 2015-му — Джейка у фільмі "Місячна афера".
Де зараз Руперт Ґрінт
У грудні 2024 року мережею розлетілася новина про те, що Руперт Ґрінт винен податковій 2,3 мільйона доларів за несплату податків. Перший штраф він отримав у 2019 році, але не погасив його. РІч у тім, що актор отримав 5,8 мільйона доларів від компанії, яка керувала його бізнесом. Працівники податкової наполягли, що це був його додатковий дохід, який він приховав від держави.
Зараз Ґрінт продовжує будувати свою акторську кар'єру. Серед останніх проєктів актора — зйомка у кліпі Ed Sheeran на пісню "A Little More", де Руперт зіграв фаната-перслідувача Lego House. Також відомо, що 28 квітня цього року Ґрінт став батьком вдруге. Доньку актор разом із дружиною Джорджією Грум назвали Голді. У травні 2020 у них народився первісток — дівчинка, яку назвали Венсдей.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Джоан Роулінг жорстко висміяла акторів з "Гаррі Поттера". Письменниця на популярний допис у соцмережі X із запитанням: "Який актор/актриса миттєво псує вам фільм?", відповіла дуже неоднозначно.