Має мільйонні борги і вдруге став батьком: як змінився з роками Рон з "Гаррі Поттера" і де зараз актор

Руде волосся і посмішка актора не змінилися

Руде волосся цього актора точно пам'ятає кожен. Свого часу він підкорив мільйони фанатів "Гаррі Поттера", а зараз Руперт Ґрінт все ще схожий на свого героя Рона Візлі, якого ми полюбили з дитинства. Сьогодні, 24 серпня, актор відзначає своє 37-річчя.

З цієї нагоди "Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про Руперта Ґрінта зараз і чим він займається. Відомо, що він винен понад 2 мільйони доларів податковій.

Як Руперт Ґрінт отримав роль Рона Візлі

Кіностудія "Warner Brothers" у травні 2000 року оголосила про відкриття кастингу на три головні ролі екранізації роману Дж. К. Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь". Руперт Ґрінт, якому тоді було 11 років, був фанатом книжок поттеріани. Хлопець вважав, що він — викапаний Рон і поставив собі мету будь-яким чином отримати цю роль. Руперт так само обожнював солодощі, мав страх павуків, мав велику сім'ю і руде волосся.

Дебют Руперта Грінта відбувся у 2001 році, коли "Гаррі Поттер" вийшов не екрани

На кастингу він зачитав реп, у якому пояснив, чому саме він повинен бути Роном Візлі. Саме так Руперт отримав омріяну роль. До слова, акторського досвіду до цього він не мав.

Руперт Грінт у ролі Рона Візлі

Зйомки тривали з 2001 по 2011 рік. По завершенню, Руперт пережив творчу кризу і хотів завершити кар'єру. Річ у тім, що йому не надходило цікавих пропозицій. Його запрошували лише на ролі, схожі на Рона Візлі, а сам актор хотів грати більш драматичні та складні ролі.

Руперт Грінт

Проте вже за кілька років почав з'являтися в кінострічках. Зокрема, у 2014-му Ґрінт зіграв Лорда Гекса у фільмі "Листоноша Пет", у 2015-му — Джейка у фільмі "Місячна афера".

Де зараз Руперт Ґрінт

У грудні 2024 року мережею розлетілася новина про те, що Руперт Ґрінт винен податковій 2,3 мільйона доларів за несплату податків. Перший штраф він отримав у 2019 році, але не погасив його. РІч у тім, що актор отримав 5,8 мільйона доларів від компанії, яка керувала його бізнесом. Працівники податкової наполягли, що це був його додатковий дохід, який він приховав від держави.

Руперт Грінт. Фото: Getty Images

Руперт Грінт. Фото: Getty Images

Зараз Ґрінт продовжує будувати свою акторську кар'єру. Серед останніх проєктів актора — зйомка у кліпі Ed Sheeran на пісню "A Little More", де Руперт зіграв фаната-перслідувача Lego House. Також відомо, що 28 квітня цього року Ґрінт став батьком вдруге. Доньку актор разом із дружиною Джорджією Грум назвали Голді. У травні 2020 у них народився первісток — дівчинка, яку назвали Венсдей.

Руперт Грінт із дружиною

Первісток Руперта Грінта

Руперт Грінт із донькою Голді

