Имеет миллионные долги и второй раз стал отцом: как изменился с годами Рон из "Гарри Поттера" и где сейчас актер
Рыжие волосы и улыбка актера не изменились
Рыжие волосы этого актера точно помнит каждый. В свое время он покорил миллионы фанатов "Гарри Поттера", и сейчас Руперт Гринт все еще похож на своего героя Рона Уизли, которого мы полюбили с детства. Сегодня, 24 августа, актер отмечает свое 37-летие.
По этому случаю "Телеграф" решил выяснить, что известно о Руперте Гринте сейчас и чем он занимается. Известно, что он должен более 2 миллионов долларов налоговой.
Как Руперт Гринт получил роль Рона Уизли
Киностудия Warner Brothers в мае 2000 года объявила об открытии кастинга на три главные роли экранизации романа Дж. К. Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". Руперт Гринт, которому тогда было 11 лет, был фанатом книг поттерианы. Парень считал, что он — вылитый Рон и задался целью каким-либо образом получить эту роль. Руперт также обожал сладости, имел страх пауков, большую семью и рыжие волосы.
На кастинге он зачитал рэп, в котором объяснил, почему он должен быть Роном Уизли. Именно так Руперт получил роль мечты. К слову, актерского опыта до этого у него не было.
Съемки продолжались с 2001 по 2011 год. По завершении Руперт пережил творческий кризис и хотел завершить карьеру. Дело в том, что ему не поступало любопытных предложений. Его приглашали только на роли, похожие на Рона Уизли, а сам актер хотел играть более драматические и сложные роли.
Однако уже через несколько лет начал появляться в кинолентах. В частности, в 2014-м Гринт сыграл Лорда Гекса в фильме "Почтальон Пэт", в 2015-м — Джейка в фильме "Лунная афера".
Где сейчас Руперт Гринт
В декабре 2024 года сетью разлетелась новость о том, что Руперт Гринт должен налоговой 2,3 миллиона долларов за неуплату налогов. Первый штраф получил в 2019 году, но не погасил его. Дело в том, что актер получил 5,8 миллиона долларов от управляющей его бизнесом компании. Сотрудники налоговой настояли на том, что это был его дополнительный доход, который он скрыл от государства.
Сейчас Гринт продолжает строить свою актерскую карьеру. Среди последних проектов актера – съемка в клипе Ed Sheeran на песню "A Little More", где Руперт сыграл фаната-преследователя Lego House. Также известно, что 28 апреля этого года Гринт стал отцом во второй раз. Дочь актер вместе с женой Джорджией Грум назвали Голди. В мае 2020 года у них родился первенец — девочка, которую назвали Венсдей.
