Имеет миллионные долги и второй раз стал отцом: как изменился с годами Рон из "Гарри Поттера" и где сейчас актер

Рыжие волосы и улыбка актера не изменились

Рыжие волосы этого актера точно помнит каждый. В свое время он покорил миллионы фанатов "Гарри Поттера", и сейчас Руперт Гринт все еще похож на своего героя Рона Уизли, которого мы полюбили с детства. Сегодня, 24 августа, актер отмечает свое 37-летие.

По этому случаю "Телеграф" решил выяснить, что известно о Руперте Гринте сейчас и чем он занимается. Известно, что он должен более 2 миллионов долларов налоговой.

Как Руперт Гринт получил роль Рона Уизли

Киностудия Warner Brothers в мае 2000 года объявила об открытии кастинга на три главные роли экранизации романа Дж. К. Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". Руперт Гринт, которому тогда было 11 лет, был фанатом книг поттерианы. Парень считал, что он — вылитый Рон и задался целью каким-либо образом получить эту роль. Руперт также обожал сладости, имел страх пауков, большую семью и рыжие волосы.

Дебют Руперта Гринта состоялся в 2001 году, когда "Гарри Поттер" вышел не экраны

На кастинге он зачитал рэп, в котором объяснил, почему он должен быть Роном Уизли. Именно так Руперт получил роль мечты. К слову, актерского опыта до этого у него не было.

Руперт Гринт в роли Рона Уизли

Съемки продолжались с 2001 по 2011 год. По завершении Руперт пережил творческий кризис и хотел завершить карьеру. Дело в том, что ему не поступало любопытных предложений. Его приглашали только на роли, похожие на Рона Уизли, а сам актер хотел играть более драматические и сложные роли.

Руперт Гринт

Однако уже через несколько лет начал появляться в кинолентах. В частности, в 2014-м Гринт сыграл Лорда Гекса в фильме "Почтальон Пэт", в 2015-м — Джейка в фильме "Лунная афера".

Где сейчас Руперт Гринт

В декабре 2024 года сетью разлетелась новость о том, что Руперт Гринт должен налоговой 2,3 миллиона долларов за неуплату налогов. Первый штраф получил в 2019 году, но не погасил его. Дело в том, что актер получил 5,8 миллиона долларов от управляющей его бизнесом компании. Сотрудники налоговой настояли на том, что это был его дополнительный доход, который он скрыл от государства.

Руперт Гринт. Фото: Getty Images

Руперт Гринт. Фото: Getty Images

Сейчас Гринт продолжает строить свою актерскую карьеру. Среди последних проектов актера – съемка в клипе Ed Sheeran на песню "A Little More", где Руперт сыграл фаната-преследователя Lego House. Также известно, что 28 апреля этого года Гринт стал отцом во второй раз. Дочь актер вместе с женой Джорджией Грум назвали Голди. В мае 2020 года у них родился первенец — девочка, которую назвали Венсдей.

Руперт Гринт с женой

Первенец Руперта Гринта

Руперт Гринт с дочерью Голди

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Джоан Роулинг жестко высмеяла актеров из "Гарри Поттера". Писательница на популярную корреспонденцию в соцсети X с вопросом: "Какой актер/актриса мгновенно портит вам фильм?", ответила очень неоднозначно.