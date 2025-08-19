Укр

Его убил собственный врач: где похоронен и как выглядит могила Мэтью Перри, который умер от передозировки

Наталья Дума
Мэтью Перри сегодня мог бы отмечать свое 56-летие Новость обновлена 19 августа 2025, 12:28
Мэтью Перри сегодня мог бы отмечать свое 56-летие. Фото Телеграф, Getty Images

Похоронен актер на кладбище напротив студии Warner Bros

Мэтью Перри, звезда культового сериала "Друзья", который умер 28 октября 2023 года от передозировки, был любимцем публики. Он был найден мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе, а обстоятельства смерти сразу вызвали многие вопросы.

Позже выяснилось, что актера фактически убил врач, снабжавший его наркотическими веществами. Сегодня, 19 августа, Мэтью Перри мог бы отмечать свой 56-й день рождения.

Смерть Мэтью Перри

По результатам медэкспертизы, актер умер в результате острого действия кетамина, к которому добавились утопление, коронарная болезнь и эффекты бупренорфина. Обвиняемых в смерти Перри было пятеро. Один из них, 43-летний доктор Сальвадор Пласенсия, признал свою вину в окружном суде США в Лос-Анджелесе.

Мэтью Перри
Мэтью Перри в молодости. Фото: Getty Images

Врач признался, что снабжал кетамином Мэтью Перри. Это наркотическое средство используется в медицине — для лечения депрессии, тревоги. Пласенсия признал, что вводил это средство актеру на заднем сиденье автомобиля и делал это не в целях законного медицинского употребления.

Также свою вину признал доктор Чавес. Теперь ему грозит 10 лет заключения. А Пласенсию — 40. Еще одна обвиняемая в поставке дозы Джасвин Сангха, которую называют наркоторговкой, не признает себя виновной.

Мэтью Перри
Мэтью Перри умер в собственном доме. Фото: Getty Images

Могила Мэтью Перри

Легендарный актер похоронен в Forest Lawn Memorial Park в Голливуде, Лос-Анджелес. Мэтью Перри покоится на частном кладбище для известных лиц, которое расположено напротив студии Warner Bros., где снимался сериал "Друзья".

Могила Мэтью Перри

Могила Мэтью Перри находится в частном секторе под названием Sanctuary of Treasured Love. Это закрытая зона мавзолея, куда ограничен доступ посетителям. Потому фанаты актера не могут прийти и оставить цветы.

Могила Мэтью Перри
Для поклонников могила Мэтью Перри не доступна. Фото: tmz.com

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Элвиса Пресли. Он скончался в 42 года 16 августа 1977 года от сердечной недостаточности.

