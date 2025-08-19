Його вбив власний лікар: де похований і як виглядає могила Метью Перрі, який помер від передозування

Похований актор на кладовищі навпроти студії Warner Bros

Метью Перрі, зірка культового серіалу "Друзі", який помер 28 жовтня 2023 року від передозування, був улюбленцем публіки. Його було знайдено мертвим у власному будинку в Лос-Анджелесі, а обставини смерті відразу викликали багато питань.

Пізніше з’ясувалося, що актора фактично вбив лікар, який постачав йому наркотичні речовини. Сьогодні, 19 серпня, Метью Перрі міг би відзначати свій 56-й день народження.

Смерть Метью Перрі

За результатами медекспертизи, актор помер внаслідок гострої дії кетаміну, до якого додалися утоплення, коронарна хвороба та ефекти бупренорфіну. Обвинувачених у смерті Перрі було п’ятеро. Один із них, 43-річний доктор Сальвадор Пласенсія визнав свою провину в окружному суді США у Лос-Анджелесі.

Метью Перрі в молодості. Фото: Getty Images

Лікар зізнався, що постачав кетамін Метью Перрі. Цей наркотичний засіб використовують у медицині — для лікування депресії, тривоги. Пласенсія визнав, що вводив цей засіб акторові на задньому сидінні автомобіля і робив це не з метою законного медичного вживання.

Також свою провину визнав доктор Чавес. Тепер йому загрожує 10 років ув’язнення. А Пласенсію — 40. Ще одна обвинувачена у постачанні дози Джасвін Сангха, яку називають наркоторговокою, не визнає себе винною.

Метью Перрі помер у власному будинку. Фото: Getty Images

Могила Метью Перрі

Легендарний актор похований у Forest Lawn Memorial Park в Голлівуді, Лос-Анджелесі. Метью Перрі спочиває на приватному кладовищі для відомих осіб. Цвинтар розташований навпроти студії Warner Bros., де знімався серіал "Друзі".

Могила Метью Перрі знаходиться у приватному секторі під назвою Sanctuary of Treasured Love. Це закрита зона мавзолею, куди обмежений доступ для відвідувачів. Тому фанати актора не можуть прийти і залишити квіти.

Для шанувальників могила Метью Перрі не доступна. Фото: tmz.com

