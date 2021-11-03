Степаненко довел своих детей до слез (видео)

Отец-футболист не отдал мяч ребенку.

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко, который нарвался на жесткую критику за странную отмазку после ничьей национальной команды с Боснией и Герцеговиной (1:1), сыграл с детьми в футбол. Все бы ничего, но ребятишкам не понравилось, что папа не делился мячом.

Милым видео из семейного архива поделилась на своей страничке в Instagram супруга хавбека дончан Маргарита Степаненко.

У себя в сторис Маргарита опубликовала забавное видео, на котором Степаненко играет с детьми. Пока один из детишек в слезах бегает за папой, второй сын Степаненко жалуется маме: "Папа мячик не дает".

К слову, данное видео было записано в мае 2017 года. Таким образом, видимо, жена футболиста подбодрила мужа проявить такую же технику в игре с "Реалом", игра с которым состоится 3 ноября.

Ранее о семейной жизни Степаненко рассказал блогер Дмитрий Поворознюк, который побывал дома у футболиста.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть в Украине матч "Реал" — "Шахтер", а также рассказывал о прогнозе букмекеров на эту встречу.

Напомним, перед матчем с "Реалом" "Горняки" разобрались с "Десной" (4:1).