Игроки "Реала" сыграли в волейбол в своей штрафной, но пенальти "Шахтеру" не дали (видео)

Юноши "Шахтера" уступили "Реалу".

В среду, 3 ноября, команда "Шахтер" U-19 провела выездной поединок с одногодками из "Реала" в 4-м туре Юношеской лиги УЕФА. Встреча, которая состоялась накануне матча основных команд в Лиге чемпионов, завершилась со счетом 1:0 в пользу мадридцев.

Победу "Сливочным" в матче, который состоялся в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано" принес точный удар нападающего Оскара Аранды на 58-й минуте поединка. Под занавес встречи "Горняки" имели хорошую возможность сравнять счет, но после удара со штрафного с близкой дистанции мяч "застрял" между двумя игроками хозяев, которые фактически "сыграли в волейбол" в своей штрафной. Шотландский рефери Дональд Робертсон, работавший на поединке, не усмотрел в этом нарушения правил, и игра возобновилась.

Видеообзор матча "Реал" U-19 — "Шахтер" U-19:

Этот результат позволил юношам "Реала" подняться на 2-е место в турнирной таблице группы D, "Шахтер" опустился на третье место.

Турнирное положение команд в группе D в Юношеской лиги УЕФА

Напомним, матч "Реал" — "Шахтер" состоится 3 ноября в Мадриде, начало — в 19:45 по киевскому времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, что основной игрок "Шахтера" довел своих детей до слез.