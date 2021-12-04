Рус

Матч "Верес" — "Динамо" був під загрозою зриву: подробиці

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
176
Поле стадіону в Ужгороді Новина оновлена 04 грудня 2021, 15:17
Поле стадіону в Ужгороді

До снігу та морозів виявилися готові не всі.

Матч 17-го туру УПЛ "Верес" — "Динамо" перебував під загрозою зриву. Про це повідомив коментатор Віктор Вацко в ефірі телеканалу "Футбол-2".

За даними журналіста, персонал ужгородського стадіону "Авангард", де проходить зустріч, вночі не ввімкнув підігрів арени, а температура повітря опустилася нижче за п’ять градусів.

Головний арбітр зустрічі Катерина Монзуль, оглянувши стан поля, вирішила провести зустріч.

Також в ефірі телеканалу "Футбол 2" спортивний директор "Вереса" В’ячеслав Шевчук, що кияни пропонували перенести зустріч до столиці, але клуб із Рівного вирішив відмовитися, бо команда не змогла б так швидко дістатися до Києва.

Зрештою матч розпочався, як і планувалося, о 14 годині.

Нагадаємо, цього сезону "Верес" удома не програвав нікому, і київський клуб може стати першим, хто зможе обіграти суперника на його території.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Шахтар" у п’ятницю здобув розгромну перемогу над "Львовом" — 6:1. Завдяки цьому успіху донеччани повернулися на перше місце в УПЛ.

Теги:
#УПЛ #ФК Динамо (Київ) #ФК Верес
Василь Бурба повернувся до України
Політика
Екс-главу ГУР Бурбу намагалися видворити з України та мало не відібрали паспорт: що кажуть прикордонники
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Василь Бурба повернувся до України
Екс-главу ГУР Бурбу намагалися видворити з України та мало не відібрали паспорт: що кажуть прикордонники
Дата публікації
Категорія
СІЗО у Харкові
"Телеграф" побував у ізоляторі, де утримують Колю Харківського: як СІЗО виглядає зсередини (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Гендиректор аптечного холдингу "АНЦ" Микола Щербина
"Ми відмовили здирникам, і вони на тиждень відключили нам всі онлайн-продажі", — Микола Щербина, аптечна мережа АНЦ
Дата публікації
Категорія
Молитви цього дня допомагають очиститись від гріхів
Що не можна робити у Введення в храм Пресвятої Богородиці 2022: заборони дня
Дата публікації
Категорія
У США уважно стежать за тим, що відбувається поблизу кордону України та РФ.
Розвідка США назвала терміни нападу РФ на Україну