Укр

Матч "Верес" - "Динамо" был под угрозой срыва: подробности

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Поле стадиона в Ужгороде Новость обновлена 04 декабря 2021, 15:17
Поле стадиона в Ужгороде

К снегу и морозам оказались готовы не все.

Матч 17-го тура УПЛ "Верес" — "Динамо" находился под угрозой срыва. Об этом сообщил комментатор Виктор Вацко в эфире телеканала "Футбол 2".

По данным журналиста, персонал ужгородского стадиона "Авангард", где проходит встреча, ночью не включил подогрев арены, а температура воздуха опустилась ниже пяти градусов.

Главный арбитр встречи Екатерина Монзуль, осмотрев состояние поля, приняла решение проводить встречу.

Также в эфире телеканала "Футбол 2" спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук, что киевляне предлагали перенести встречу в столицу, но клуб из Ровно принял решение отказаться, потому что команда не смогла бы так быстро добраться до Киева.

В итоге матч начался, как и планировалось, в 14 часов.

Напомним, в нынешнем сезоне "Верес" дома не проигрывал никому, и киевский клуб может стать первым, кто сможет обыграть соперника на его территории.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Шахтер" в пятницу одержал разгромную победу над "Львовом" — 6:1. Благодаря этому успеху дончане вернулись на первое место в УПЛ.

Теги:
#УПЛ #ФК Динамо (Киев) #ФК Верес
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