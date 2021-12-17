Укр

Крымчанка с естественными формами: как выглядит девушка, покорившая сердце Виталия Миколенко (фото)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Виктория Ассорова Новость обновлена 17 декабря 2021, 16:59
Виктория Ассорова

Наверняка стоит ждать и ее переезда в Ливерпуль.

На текущей неделе все больше информации, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко может сменить Киев на Ливерпуль, подписав контракт с "Эвертоном".

На Туманный Альбион, если трансфер все же состоится, украинский защитник, скорее всего, отправится не сам, а со своей девушкой Викторией Ассаровой.

Публичной девушку назвать точно нельзя. В СМИ очень мало упоминаний о ней, известно лишь, что закончила школу она в Севастополе в 2017 году.

Судя по подписи в профиле на странице в инстаграме, сейчас девушка занимается визажом, иногда экспериментируя над собой.

Что самое интересное, у пары не так и много общих снимков. На странице Виктории их и вовсе нет.

Также Ассорову нельзя назвать такой уж любительницей соцсетей. Одно из последних фото — еще летнее, вероятно, сделанное во время отпуска в Турции.

Несмотря на то, что девушка визажист, очень часто в ее ленте может увидеть естественные фото без макияжа и красок.

Как ранее сообщал "Телеграф", известная журналистка Дарья Савина рассказала, из-за чего ее парень плакал по ночам.

Теги:
#Девушки #ФК Динамо (Киев) #Соцсеть Инстаграм #Виталий Миколенко
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