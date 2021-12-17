Крымчанка с естественными формами: как выглядит девушка, покорившая сердце Виталия Миколенко (фото)
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Наверняка стоит ждать и ее переезда в Ливерпуль.
На текущей неделе все больше информации, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко может сменить Киев на Ливерпуль, подписав контракт с "Эвертоном".
На Туманный Альбион, если трансфер все же состоится, украинский защитник, скорее всего, отправится не сам, а со своей девушкой Викторией Ассаровой.
Публичной девушку назвать точно нельзя. В СМИ очень мало упоминаний о ней, известно лишь, что закончила школу она в Севастополе в 2017 году.
Судя по подписи в профиле на странице в инстаграме, сейчас девушка занимается визажом, иногда экспериментируя над собой.
Что самое интересное, у пары не так и много общих снимков. На странице Виктории их и вовсе нет.
Также Ассорову нельзя назвать такой уж любительницей соцсетей. Одно из последних фото — еще летнее, вероятно, сделанное во время отпуска в Турции.
Несмотря на то, что девушка визажист, очень часто в ее ленте может увидеть естественные фото без макияжа и красок.
Как ранее сообщал "Телеграф", известная журналистка Дарья Савина рассказала, из-за чего ее парень плакал по ночам.
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