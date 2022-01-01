"А это точно?" "Колос" во второй раз объявил о трансфере известного футболиста

Полузащитник таки пополнил ряды клуба из Ковалевки.

Атакующий хавбек "Десны" Андрей Тотовицкий официально перешел в "Колос". Примечательно, что клуб уже объявлял о трансфере этого игрока 30 декабря, но удалял пост с этим сообщением.

Об этом сообщает пресс-служба "Колоса" в Instagram.

"1 января 2022 года Тотовицкий официально стал игроком нашего клуба. Добро пожаловать в ковалевскую семью, Андрей", — гласит сообщение ФК "Колос" в Instagram.

В комментариях под постом пользователи спросили у пресс-службы команды, а точно ли трансфер состоялся, ведь ранее "Колос" уже объявлял о переходе футболиста, но затем удалял соответсвующий пост. К слову, footballhub сообщал, что 30 декабря стороны не успели уладить некоторые нюансы в сделке.

Колос сообщил о трансфере Андрея Тотовицкого

28-летний Тотовицкий, выступающий на позиции атакующего полузащитника, текущий сезон начал в составе черниговской "Десны", за которую провел 13 матчей и забил 3 гола. В прошлом сезоне в активе хавбека 9 мячей в 18 сыгранных матчей за "Десну". Ранее игрок выступал за молодежную сборную Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист сборной Украины перешел в "Славию".