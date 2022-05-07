Рус

"Серце розбивається": Президент УЄФА пожалів росіян

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
327
Александер Чеферін Новина оновлена 07 травня 2022, 18:12
Александер Чеферін

В організації згадали про "бідних росіян"

У суботу, 7 травня, на 73-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в УЄФА пошкодували російських спортсменів, яких виключили з міжнародних змагань.

Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін, передає as.

Чеферін розповів, що йому щиро шкода російських спортсменів, адже "це не їхній конфлікт". При цьому президент УЄФА вважає, що усунення атлетів із рф від змагань є логічним рішенням.

"Ситуація складна, і ми не могли вчинити інакше, хоча в якомусь сенсі моє серце розбивається через санкції проти спортсменів, тому що це не їхній конфлікт. Недобре, що вони страждають через це. Але з іншого боку, в такій жахливій ситуації ми повинні допомогти. Ми повинні зробити свій внесок, щоб якнайшвидше покласти край цьому шаленству", — сказав Чеферін.

Додамо, що після усунення РФС від єврокубків у росії почалася справжня істерика, хоча деякі російські чиновники вважають, що російські футболісти лише ганьбили країну.

Теги:
#Україна #УЄФА #Росія #Війна з Росією #Александер Чеферін
Ірина Верещук
В регіонах
Усі жінки та діти евакуйовані з "Азовсталі": заява Верещук
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ірина Верещук
Усі жінки та діти евакуйовані з "Азовсталі": заява Верещук
Дата публікації
Категорія
ЗСУ
ЗСУ звільнили ще один населений пункт на важливому напрямку
Дата публікації
Категорія
російська ракета
Удар по Одесі: влада повідомила, куди і скільки ракет потрапили
Дата публікації
Категорія
Петро Толстой
У держдумі рф назвали нову умову закінчення "спецоперації" в Україні
Дата публікації
Категорія
ЗСУ боронять українські міста від загарбників
Війна - день 73: росіяни готуються до 9 травня, а світ попереджає путіна про наслідки