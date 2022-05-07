"Серце розбивається": Президент УЄФА пожалів росіян

В організації згадали про "бідних росіян"

У суботу, 7 травня, на 73-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в УЄФА пошкодували російських спортсменів, яких виключили з міжнародних змагань.

Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін, передає as.

Чеферін розповів, що йому щиро шкода російських спортсменів, адже "це не їхній конфлікт". При цьому президент УЄФА вважає, що усунення атлетів із рф від змагань є логічним рішенням.

"Ситуація складна, і ми не могли вчинити інакше, хоча в якомусь сенсі моє серце розбивається через санкції проти спортсменів, тому що це не їхній конфлікт. Недобре, що вони страждають через це. Але з іншого боку, в такій жахливій ситуації ми повинні допомогти. Ми повинні зробити свій внесок, щоб якнайшвидше покласти край цьому шаленству", — сказав Чеферін.

Додамо, що після усунення РФС від єврокубків у росії почалася справжня істерика, хоча деякі російські чиновники вважають, що російські футболісти лише ганьбили країну.