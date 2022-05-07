"Сердце разбивается": Президент УЕФА пожалел россиян

В организации вспомнили про "бедных россиян"

В субботу, 7 мая, на 73-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в УЕФА пожалели российских спортсменов, которых исключили из международных соревнований.

Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин, передает as.

Чеферин рассказал, что ему искренне жаль российских спортсменов, ведь "это не их конфликт". При этом президент УЕФА считает, что отстранение атлетов из рф от соревнований является логичным решением.

"Ситуация сложная, и мы не могли поступить иначе, хотя в каком-то смысле мое сердце разбивается из-за санкций против спортсменов, потому что это не их конфликт. Нехорошо, что они страдают из-за этого. Но с другой стороны, в такой ужасной ситуации мы должны помочь. Мы должны внести свой вклад, чтобы как можно скорее положить конец этому безумию", — сказал Чеферин.

Добавим, что после отстранения РФС от еврокубков в рф началась настоящая истерика, хотя некоторые российские чиновники считают, что российские футболисты только позорили страну.