Укр

"Сердце разбивается": Президент УЕФА пожалел россиян

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
274
Александер Чеферин Новость обновлена 07 мая 2022, 18:12
Александер Чеферин

В организации вспомнили про "бедных россиян"

В субботу, 7 мая, на 73-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в УЕФА пожалели российских спортсменов, которых исключили из международных соревнований.

Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин, передает as.

Чеферин рассказал, что ему искренне жаль российских спортсменов, ведь "это не их конфликт". При этом президент УЕФА считает, что отстранение атлетов из рф от соревнований является логичным решением.

"Ситуация сложная, и мы не могли поступить иначе, хотя в каком-то смысле мое сердце разбивается из-за санкций против спортсменов, потому что это не их конфликт. Нехорошо, что они страдают из-за этого. Но с другой стороны, в такой ужасной ситуации мы должны помочь. Мы должны внести свой вклад, чтобы как можно скорее положить конец этому безумию", — сказал Чеферин.

Добавим, что после отстранения РФС от еврокубков в рф началась настоящая истерика, хотя некоторые российские чиновники считают, что российские футболисты только позорили страну.

Теги:
#Украина #УЕФА #Россия #Война с Россией #Александер Чеферин
ВСУ
Украина
ВСУ освободили еще один населенный пункт на важном направлении
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ВСУ
ВСУ освободили еще один населенный пункт на важном направлении
Дата публикации
Категория
российская ракета
Удар по Одессе: власти сообщили, куда и сколько ракет попали
Дата публикации
Категория
Петр Толстой
В госдуме рф назвали новое условие окончания "спецоперации" в Украине
Дата публикации
Категория
"Слуги" поехали в Европу "в командировку", однако скрывали это даже от коллег по фракции, — источники
"Слуги" поехали в Европу "в командировку", однако скрывали это даже от коллег по фракции, — источники
Дата публикации
Категория
ВСУ защищают украинские города от захватчиков
Война – день 73: россияне готовятся к 9 мая, а мир предупреждает путина о последствиях