Збірна України — "Емполі": пряма відеотрансляція матчу

"Жовто-сині" проведуть другий спаринг на травневому зборі

У вівторок, 17 травня, на 83-й день повномасштабного вторгнення рф збірна України в рамках підготовки до відбору на ЧС-2022 зіграє з італійським "Емполі".

Пряма відеотрансляція зустрічі доступна на YouTube-каналі "Футбол NEWS/Телеканал Футбол 1/2/3"

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Карло Кастеллані" в Емполі (Італія), початок зустрічі — о 21:30 за київським часом. Додамо, що гру також можна переглянути на ТБ на телеканалі "Індиго TV" (тимчасовий транслятор контенту каналу "Україна"), "Футбол 1" та платформі oll.tv. Крім того, за грою можна стежити на YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ).

Пряма відеотрасляція матчу "Емполі" – Збірна України (початок — о 21:30)

Зазначимо, "Емполі" є "середняком" у Серії А. За тур до закінчення чемпіонату Італії 2021/22 команда посідає 14-те місце у турнірній таблиці вищого дивізіону італійської першості.

Нагадаємо, збірна України в рамках підготовки до півфінального матчу відбору на ЧС-2022 із Шотландією провела спаринг із "Боруссією" М. У Німеччині "Жовто-сині" здобули мінімальну перемогу з рахунком 2:1, а Михайло Мудрик забив перший гол за національну збірну у дебютному поєдинку.