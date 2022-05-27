Сборной Украины предрекают вылет уже в первом стыковом матче отбора на ЧМ-2022

Украинцам будет несладко в Шотландии

Сборная Украины по футболу после неудачного матча (в плане игры) в Хорватии с "Риекой" (1:1) проведет важнейший поединок в Шотландии против местной сборной. Букмекеры считают именно шотландцев фаворитами встречи.

Об этом сообщает букмекерская компания Parimatch.

По информации источника, британская команда является безоговорочным фаворитом встречи, на успех которой можно сделать ставку с коэффициентом 2,23. Триумф украинцев оценивается в 3,45, а ничья в основное время — в 3,20. Добавим, что аналитики считают, что встреча, вероятнее всего, завершится минимальной победой Шотландии со счетом 1:0 (коэффициент — 6,40).

Прогноз букмекеров на матч Шотландия — Украина (данные за 27 мая)

Пари-Матч: (победа Шотландии 2,23 — ничья 3,20 — победа Украины 3,45)

Матч 1/2 квалификации на ЧМ-2022 Шотландия — Украина состоится 1 июня на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго, начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Победитель одноматчевой дуэли выйдет в финал отбора, где на соперника ожидает Уэльс. Победитель игры с Уэльсом пробьется на чемпионате мира, где будет выступать в группе B вместе с Англией, США и Ираном. ЧМ-2022 по футболу состоится в Катаре в ноябре/декабре 2022 года.

Напомним, "Желто-синие" провели на майском сборе три поединка. Украинцы победили итальянский "Эмполи" (1:3). А в первой игре майского сбора подопечные Александра Петракова переиграли "Боруссию" М (1:2). К слову, Петраков после матча с "Риекой" выдал странные заявления, разозлив украинцев.