"росію скасували": футболіст боїться одягнути майку з путіним чи триколором

Схоже, для спортсмена росія і путін — це одне й те саме

Півзахисник Дмитро Тарасов прокоментував міжнародну ізоляцію російського спорту через початок повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Своїми думками з цього приводу футболіст поділився на сторінці в Instagram. Росіянин поскаржився на санкції Заходу, а також на те, що він не може вільно одягнути футболку із зображенням президента рф володимира путіна або триколору.

Крім того, Тарасов зрозумів, що спорт і політика не можуть один без одного. Але при цьому Дмитро звинувачує цивілізований світ у лицемірстві через відсутність заходів до українців, які "влаштували росіянам пекло" на Євро-2022 з футзалу.

"Спорт = політика.

Дивлюся, як наших хлопців обрубують від усіх міжнародних турнірів… А вони тут до чого, хтось мені скаже?

Сьогодні на матчах можуть карати за майку з Володею чи нашим триколором, але при цьому на провокації з інших сторін спокійно заплющують очі.

Ви пам’ятаєте, нещодавно був півфінал Євро з футзалу? Україна проти росії. Що за пекло діялося на трибунах, і нічого… жодного слівця на адресу провокаторів…

Вважаю, що футбол та взагалі спорт – це калька політики. Просто в меншій формі та ступені. Тому не дивуйтеся, що там у новинах кажуть, мовляв, НАТО ще з 2014 року готувалося до битви з росією.

І, судячи з того, як їм впевнено підіграли інші організації, стає зрозуміло, що там навіть не з 2014 року готувалася скасування росії… Як би не раніше!" – написав Тарасов.

Нагадаємо, футболіст "Спартака" випадково назвав росію "дупою".

Раніше повідомлялося, що сербський клуб приїхав до росії, щоб зіграти матч із "Зенітом".