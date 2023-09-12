Якщо візьмуть у заручники, йому буде все одно: мольфар розкрив ставлення путіна до кабаєвої

Кривавий диктатор нікого, крім себе, не любить

Колишня гімнастка та ймовірна коханка президента росії володимира путіна аліна кабаєва виїхала з країни-агресорки і перебуває за кордоном, ховаючись від загроз.

Про це заявив в ефірі програми "Ранок у великому місті" на ICTV український екстрасенс та мольфар Макс Гордєєв. За його словами, російська спортсменка зробила це з міркувань власної безпеки, оскільки зараз вона відчуває сильний страх за своє життя. Аж до страху опинитися у заручницях.

У такому разі путіну буде все одно, заявив Гордєєв: "Є люди, які через неї можуть маніпулювати путіним. Хоча путіну насправді все одно, крім себе він нікого не любить. Але кабаєва ховається, вона за кордоном. Це показує карта Світ. Вона боїться, що нею будуть маніпулювати і можуть взяти у заручники".

Раніше мольфар розповів, що дуже сильний страх присутній і в російської пропагандистки маргарити сімоньян. Ще раніше екстрасенс заявив, що у пропагандиста володимира соловйова виникли проблеми зі здоров’ям, включаючи тяжкі психологічні стани.