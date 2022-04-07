Росіяни вдарили по важливій станції під Харковом: три евакуаційні поїзди заблоковані

Після авіаудару зі Слов'янська та Краматорська не змогли виїхати 3 евакуаційні поїзди.

Російські окупанти на 43-й день війни нанесли авіаудар по шляхопроводу біля станції Барвінкове, Донецька залізниця.

Про це у Telegram повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

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Він зазначив, що це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею зі Слов'янська, Краматорська та Лиману — міст у Донецькій області. Цей шляхопровід Камишін назвав "дорогою життя для тисяч громадян".

"Тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди. Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації, — повідомив голова правління "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що удар по залізниці російські загарбники здійснюють далеко не вперше. Так, 16 травня, внаслідок обстрілів постраждала залізнична станція "Запоріжжя — 2", де снаряд прилетів прямо між коліями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що внаслідок ворожого обстрілу було знищено залізничну станцію Павлоград-2, без жертв не обійшлося.