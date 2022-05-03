росію можуть визнати спонсором тероризму: що це означає і для чого потрібно

Санкцій проти росії може стати ще більше

Українські нардепи підтримали звернення до Палати представників та Сенату США щодо визнання російської федерації державою-спонсором тероризму.

Як повідомив у вівторок, 3 травня, народний депутат Ярослав Железняк, за це рішення проголосували 344 парламентарі.

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Варто зазначити, що Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №7341. Передбачається, що визнання росії державою-спонсором тероризму дозволить посилити міжнародні санкції проти неї. Зокрема, українські нардепи закликають Конгрес США ввести санкції проти урядових та ділових кіл, політичних партій рф, що підтримують війну.

Напередодні спікер ВР Руслан Стефанчук повідомив, що доказів відповідності росії цьому статусу є більш ніж достатньо.

"Це звірства в Ірпені, Бучі, Маріуполі та інших містах України. Це використання рф забороненої зброї, зокрема — хімічної. Це захоплення в заручники мирного населення. Це постійний ядерний терор. Це підтримка терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Це отруєння сім’ї Скріпалів, збиття Малайзійського авіалайнера тощо. І це далеко не повний список", — написав Стефанчук на власній сторінці у Facebook.

Варто зазначити, що західні країни вводять проти росії безліч санкцій після того, як країна-агресор пішла війною на Україну. Умовно санкційні пакети можна розділити на три напрямки: фінансові, санкції, пов’язані з експортом з росії, та санкції, пов’язані з імпортом з розвинених країн у росію. Що передбачає кожен з цих напрямків проаналізував економіст та громадський діяч Сергій Алексашенко — подробиці у матеріалі "Телеграфу".

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія вже цього тижня має представити шостий пакет європейських санкцій проти росії, яка розпочала проти України війну. Головне у ньому — ембарго на купівлю російської нафти.