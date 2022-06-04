Кулеба резко ответил на призывы Макрона "не унижать россию"

рф нужно поставить на место, считает глава МИД Украины

В субботу, 4 июня, на 101-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не унижать россию. В Украине считают, что Франция такими заявлениями унижает сама себя.

Об этом на своей странице в Twitter написал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что любая страна подобными призывами лишь унижает себя, а главной задачей на сегодня является усмирить рф

"Призывы избегать "унижения россии" могут только унизить Францию ​​и любую другую страну, которая призывала бы к этому. Ибо это россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить россию на место. Это принесет мир и спасет жизни", – отметил Кулеба.

Читайте также: Категория Мир Шольц и Макрон созвонились с путиным: о чем поговорили Главы Франции и Германии поговорили с российским диктатором об Украине

Напомним, Макрон заявил, что "не стоит унижать россию". При этом президент Франции считает решение президента рф владимира путина о полномасштабном вторжении в Украину исторической ошибкой.

Ранее сообщалось, что в Эстонии отчитали президента Франции за очередной звонок главе Кремля. В прибалтийской стране считают, что нужно помогать Украине, а не пытаться договориться с диктатором.