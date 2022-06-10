Санкції Зеленського проти путіна: лавров безглуздо прокоментував

Представники країни-окупанта намагаються продемонструвати, нібито "вище цього"

У росії нарешті відреагували на введення санкцій українським лідером Володимиром Зеленським проти кривавого диктатора володимира путіна. На думку міністра закордонних справ рф сергія лаврова, такий крок навіть "не гідний" відповіді з боку Кремля.

Про це повідомляють чисельні росЗМІ, передає "Телеграф". Російський чиновник спілкувався з журналістами досить довго, проте на це конкретне запитання дав дуже коротку відповідь.

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За словами сергія лаврова, у росії навіть не хочуть розглядати можливість будь-якої "відповіді" на такий крок офіційного Києва.

"Чим би дитя не тішилося", — резюмував свою відповідь керівник МЗС рф.

Крім путіна до списку санкцій України потрапило чимало наближених до російського президента чиновників. Це і його прес-секретар дмитро пєсков, і міністр оборони рф сергій шойгу, і, власне, сам сергій лавров.

На думку медіаекспертки Тетяни Попової, такий крок української влади дуже логічний, хоч і трохи запізнілий. На її думку, наша країна мала вирішитися на подібне ще до початку економічних обмежень із боку Заходу. Чи може це завадити російсько-українським переговорам, читайте у нашому матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Євросоюзі нарешті узгодили шостий пакет санкцій проти Москви і навіть вже почали готуватися до впровадження сьомого.