Медіаексперт, член Ради з питань свободи слова за президента Володимира Зеленського Тетяна Попова спеціально для "Телеграфу" оцінила важливість санкцій, які Україна вводить проти кривавого диктатора

Президент України Володимир Зеленський підписав у четвер, 9 червня, указ про запровадження санкцій проти російського диктатора Володимира Путіна.

Окрім господаря Кремля, до списку санкцій потрапили його поплічники – Пєсков, Мішустін, Патрушев, Шойгу та інші.

Зважаючи на те, що наші західні партнери вже запровадили подібні санкції, було дивно, що їх так довго не запроваджували в Україні. І це явно викликало питання на Заході, де Путін і не тільки давно під санкціями. Отже, крок цілком логічний.

Запроваджено санкції рішенням Ради національної безпеки та оборони України. Після цього підписано відповідний указ президента.

Це демонструє нашим західним партнерам, що ми не тільки їх просимо вводити санкції проти Путіна та його оточення, пакети санкцій проти країни-агресора (включаючи енергетичні), а й самі так робимо.

Не думаю, що це якимось чином може стати на заваді переговорам, коли вони будуть. Наразі умови росіян для нас неприйнятні. Поки захоплена агресором територія України не буде звільнена, серйозних переговорів, гадаю, годі чекати.