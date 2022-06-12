"Украина! Моя вторая половина!": группа "Ногу свело" выпустила мощную песню в день россии (видео)
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"Станут только круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча" - поют артисты.
Популярная российская группа "Ногу Свело!" во главе с солистом Максом Покровским решила необычным образом поздравить рф с днем россии, презентовав сильный трек в поддержку Украины.
Красноречивый клип на песню под названием "Украина" коллектив опубликовал на своем ютуб-канале. Отметим, что композиция описывает все преступления российских оккупантов, которые они совершали и продолжают совершать против украинского народа.
"Украина! Моя вторая половина!" — поет солист группы Максим Покровский, россиянин который всегда открыто поддерживал Украину даже до начала полномасштабной войны.
В комментариях слушатели отметили, что выпустить трек про Украину в день россии очень "тонко" и символично. В отзывах под видео можно увидеть много положительных комментариев, а также благодарных слов в адрес группы.
Текст песни Ногу Свело! — Украина
Украина! Моя вторая половина!
С небес смертельная лавина,
Сойдет по прихоти страстей.
Украина! Пусть от Днепра и до Берлина
Летают ангелы незримо,
Храня в пути твоих детей.
*
Сынок, не бойся! И подожди немного:
Она закончится — воздушная тревога.
Похоже, стихло. Похоже, улетели.
Похоже, мы с тобой сегодня уцелели.
Не бойся, дочка! И подожди немного:
Я знаю, впереди нелегкая дорога,
Надеюсь, их патруль на нас патронов не потратит.
Надеюсь, нам солярки хватит .
*
Украина! Моя вторая половина!
С небес смертельная лавина
Сойдет по прихоти страстей.
Украина! Пусть от Днепра и до Берлина
Летают ангелы незримо,
Храня в пути твоих детей.
*
Сынок, не бойся! И погоди немного.
Никто не знает , какие там дела у Бога .
И с кем Ему сейчас приходится тягаться.
Нам просто надо еще немного продержаться.
*
Они слюну пускают среди кровавых луж
И духов вызывают ценой невинных душ.
Они себя крестили потомками богов,
Им в жертву приносили руины городов.
*
Не бойся , дочка! Любовь всегда сильнее!
Где Третий Рим, где Третий Рейх и где Помпеи?
Но будут жить и станут только круче
Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча!
*
Украина! Моя вторая половина!
С небес смертельная лавина
Сойдет по прихоти страстей.
Украина! Пусть от Днепра и до Берлина
Летают ангелы незримо,
Храня в пути твоих детей.
*
Украина! Моя вторая половина!
С небес смертельная лавина
Сойдет по прихоти страстей.
Украина! Пусть от Днепра и до Берлина
Летают ангелы незримо,
Храня в пути твоих детей.
Отметим, что патриотический хит также представил и украинский певец Макс Барских. Песню "Чекай мене", которая посвящена украинским бойцам, артист впервые запел на украинском.
Также "Телеграф" сообщал, что 23 мая песню о мужестве ВСУ и нашей будущей победе в войне с российским оккупантом выпустил украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко).