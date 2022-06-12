"Украина! Моя вторая половина!": группа "Ногу свело" выпустила мощную песню в день россии (видео)

"Станут только круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча" - поют артисты.

Популярная российская группа "Ногу Свело!" во главе с солистом Максом Покровским решила необычным образом поздравить рф с днем россии, презентовав сильный трек в поддержку Украины.

Красноречивый клип на песню под названием "Украина" коллектив опубликовал на своем ютуб-канале. Отметим, что композиция описывает все преступления российских оккупантов, которые они совершали и продолжают совершать против украинского народа.

"Украина! Моя вторая половина!" — поет солист группы Максим Покровский, россиянин который всегда открыто поддерживал Украину даже до начала полномасштабной войны.

В комментариях слушатели отметили, что выпустить трек про Украину в день россии очень "тонко" и символично. В отзывах под видео можно увидеть много положительных комментариев, а также благодарных слов в адрес группы.

Текст песни Ногу Свело! — Украина

Украина! Моя вторая половина! С небес смертельная лавина, Сойдет по прихоти страстей. Украина! Пусть от Днепра и до Берлина Летают ангелы незримо, Храня в пути твоих детей. * Сынок, не бойся! И подожди немного: Она закончится — воздушная тревога. Похоже, стихло. Похоже, улетели. Похоже, мы с тобой сегодня уцелели. Не бойся, дочка! И подожди немного: Я знаю, впереди нелегкая дорога, Надеюсь, их патруль на нас патронов не потратит. Надеюсь, нам солярки хватит . * Украина! Моя вторая половина! С небес смертельная лавина Сойдет по прихоти страстей. Украина! Пусть от Днепра и до Берлина Летают ангелы незримо, Храня в пути твоих детей. * Сынок, не бойся! И погоди немного. Никто не знает , какие там дела у Бога . И с кем Ему сейчас приходится тягаться. Нам просто надо еще немного продержаться. * Они слюну пускают среди кровавых луж И духов вызывают ценой невинных душ. Они себя крестили потомками богов, Им в жертву приносили руины городов. * Не бойся , дочка! Любовь всегда сильнее! Где Третий Рим, где Третий Рейх и где Помпеи? Но будут жить и станут только круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча! * Украина! Моя вторая половина! С небес смертельная лавина Сойдет по прихоти страстей. Украина! Пусть от Днепра и до Берлина Летают ангелы незримо, Храня в пути твоих детей. * Украина! Моя вторая половина! С небес смертельная лавина Сойдет по прихоти страстей. Украина! Пусть от Днепра и до Берлина Летают ангелы незримо, Храня в пути твоих детей.

Отметим, что патриотический хит также представил и украинский певец Макс Барских. Песню "Чекай мене", которая посвящена украинским бойцам, артист впервые запел на украинском.

Также "Телеграф" сообщал, что 23 мая песню о мужестве ВСУ и нашей будущей победе в войне с российским оккупантом выпустил украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко).