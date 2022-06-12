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"Украина! Моя вторая половина!": группа "Ногу свело" выпустила мощную песню в день россии (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Музыканты предрекли в песне счастливое будущее украинским городам Новость обновлена 12 июня 2022, 13:37
Музыканты предрекли в песне счастливое будущее украинским городам

"Станут только круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча" - поют артисты.

Популярная российская группа "Ногу Свело!" во главе с солистом Максом Покровским решила необычным образом поздравить рф с днем россии, презентовав сильный трек в поддержку Украины.

Красноречивый клип на песню под названием "Украина" коллектив опубликовал на своем ютуб-канале. Отметим, что композиция описывает все преступления российских оккупантов, которые они совершали и продолжают совершать против украинского народа.

"Украина! Моя вторая половина!" — поет солист группы Максим Покровский, россиянин который всегда открыто поддерживал Украину даже до начала полномасштабной войны.

В комментариях слушатели отметили, что выпустить трек про Украину в день россии очень "тонко" и символично. В отзывах под видео можно увидеть много положительных комментариев, а также благодарных слов в адрес группы.

Текст песни Ногу Свело! — Украина

Украина! Моя вторая половина!

С небес смертельная лавина,

Сойдет по прихоти страстей.

Украина! Пусть от Днепра и до Берлина

Летают ангелы незримо,

Храня в пути твоих детей.

*

Сынок, не бойся! И подожди немного:

Она закончится — воздушная тревога.

Похоже, стихло. Похоже, улетели.

Похоже, мы с тобой сегодня уцелели.

Не бойся, дочка! И подожди немного:

Я знаю, впереди нелегкая дорога,

Надеюсь, их патруль на нас патронов не потратит.

Надеюсь, нам солярки хватит .

*

Украина! Моя вторая половина!

С небес смертельная лавина

Сойдет по прихоти страстей.

Украина! Пусть от Днепра и до Берлина

Летают ангелы незримо,

Храня в пути твоих детей.

*

Сынок, не бойся! И погоди немного.

Никто не знает , какие там дела у Бога .

И с кем Ему сейчас приходится тягаться.

Нам просто надо еще немного продержаться.

*

Они слюну пускают среди кровавых луж

И духов вызывают ценой невинных душ.

Они себя крестили потомками богов,

Им в жертву приносили руины городов.

*

Не бойся , дочка! Любовь всегда сильнее!

Где Третий Рим, где Третий Рейх и где Помпеи?

Но будут жить и станут только круче

Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча!

*

Украина! Моя вторая половина!

С небес смертельная лавина

Сойдет по прихоти страстей.

Украина! Пусть от Днепра и до Берлина

Летают ангелы незримо,

Храня в пути твоих детей.

*

Украина! Моя вторая половина!

С небес смертельная лавина

Сойдет по прихоти страстей.

Украина! Пусть от Днепра и до Берлина

Летают ангелы незримо,

Храня в пути твоих детей.

Отметим, что патриотический хит также представил и украинский певец Макс Барских. Песню "Чекай мене", которая посвящена украинским бойцам, артист впервые запел на украинском.

Также "Телеграф" сообщал, что 23 мая песню о мужестве ВСУ и нашей будущей победе в войне с российским оккупантом выпустил украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко).

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#Музыка #Ногу свело