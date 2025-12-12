Одного з акторів давно немає в живих. Що сталося з головними героями комедії "Сам удома" і як вони виглядають зараз (фото)

Ось уже 35 років минуло від дня прем’єри легендарної святкової картини

У листопаді 2025 року культовому фільму "Сам удома" виповнилося 35 років. Маколей Калкін, який зіграв Кевіна Маккалістера, вже подорослішав.

Що потрібно знати:

Маколей Калкін повернувся на екрани після довгої перерви та створив сім’ю

Після успіху "Сам удома" актори продовжили кар’єру, окрім Джона Герда

"Старший брат Кевіна" опинився в центрі скандалу через звинувачення у насильстві

Маколей Калкін — Кевін Маккалістер

Маколей Калкін зіграв 8-річного хлопчика, який протистоїть бандитам та заважає їм здійснити свої злочини. Зараз актор активно продовжує кар’єру та з’являється у нових серіальних проєктах. Довгий час Калкін був відсутній на екрані через проблеми з алкоголем та наркотиками, але йому вдалося з ними впоратися та створити велику родину. Зараз йому 45 років: він одружений з актрисою Брендою Сонг і виховує двох синів.

Кадр із фільму/Getty Images

Кетрін О’Хара — Кейт Маккалістер

Знаменита актриса зіграла маму Кевіна. Під час зйомок їй було 36 років, а зараз їй 71. Кетрін, як і раніше, активно знімається в кіно: щороку виходить хоча б один фільм за її участю. Наприклад, у 2024 році вона з’явилася в картинах "Арґайл" та "Бітлджус Бітлджус", а у 2025 році — у серіалі "Останні з нас".

Кадр із фільму/Getty Images

Джон Герд — Пітер Маккалістер

Американський актор зіграв батька Кевіна. На момент зйомок йому було 43 роки. На жаль, Джон Герд трагічно помер 21 липня 2017 через серцевий напад.

Кадр із фільму/Getty Images

Джо Пеші — Гаррі Лайм

Джо Пеші зіграв одного із бандитів. На момент виходу першої частини йому було 47 років, зараз актору 82. Він живе в США і майже не з’являється на екрані. У 2019 році Пеші знявся у Мартіна Скорсезе у фільмі "Ірландець", а у 2023 році з’явився в серіалі "Нічогошеньки".

Кадр із фільму/Getty Images

Деніел Стерн — Марвін Мерчантс

Американський актор зіграв другого бандита – партнера Гаррі. На момент зйомок Деніелу було 33 роки, зараз йому 68. У кіно він з’являється нечасто, в основному працює над озвученням персонажів в анімації. У 2023 році актор знявся в серіалі "Заради всього людства".

Кадр із фільму/Getty Images

Девін Ретрей — Базз Маккалістер

Кадр із фільму/Getty Images

Американському актору, який виконав роль старшого брата Кевіна, був 13 років. Наразі йому 48, і він перебуває під слідством. Девіна звинувачують у домашньому насильстві, а з 2022 року він також є фігурантом справи про насильницькі дії щодо своєї подруги.