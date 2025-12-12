Рус

Одного з акторів давно немає в живих. Що сталося з головними героями комедії "Сам удома" і як вони виглядають зараз (фото)

Тетяна Кармазіна
Читать на русском
Кевін Маккалістер змінився
Кевін Маккалістер змінився

Ось уже 35 років минуло від дня прем’єри легендарної святкової картини

У листопаді 2025 року культовому фільму "Сам удома" виповнилося 35 років. Маколей Калкін, який зіграв Кевіна Маккалістера, вже подорослішав.

Що потрібно знати:

  • Маколей Калкін повернувся на екрани після довгої перерви та створив сім’ю
  • Після успіху "Сам удома" актори продовжили кар’єру, окрім Джона Герда
  • "Старший брат Кевіна" опинився в центрі скандалу через звинувачення у насильстві

Маколей Калкін — Кевін Маккалістер

Маколей Калкін зіграв 8-річного хлопчика, який протистоїть бандитам та заважає їм здійснити свої злочини. Зараз актор активно продовжує кар’єру та з’являється у нових серіальних проєктах. Довгий час Калкін був відсутній на екрані через проблеми з алкоголем та наркотиками, але йому вдалося з ними впоратися та створити велику родину. Зараз йому 45 років: він одружений з актрисою Брендою Сонг і виховує двох синів.

Маколей Калкін Кевін Маккалістер
Кадр із фільму/Getty Images

Кетрін О’Хара — Кейт Маккалістер

Знаменита актриса зіграла маму Кевіна. Під час зйомок їй було 36 років, а зараз їй 71. Кетрін, як і раніше, активно знімається в кіно: щороку виходить хоча б один фільм за її участю. Наприклад, у 2024 році вона з’явилася в картинах "Арґайл" та "Бітлджус Бітлджус", а у 2025 році — у серіалі "Останні з нас".

Кетрін О'Хара Кейт МакКалістер
Кадр із фільму/Getty Images

Джон Герд — Пітер Маккалістер

Американський актор зіграв батька Кевіна. На момент зйомок йому було 43 роки. На жаль, Джон Герд трагічно помер 21 липня 2017 через серцевий напад.

Джон Херд Пітер МакКалістер
Кадр із фільму/Getty Images

Джо Пеші — Гаррі Лайм

Джо Пеші зіграв одного із бандитів. На момент виходу першої частини йому було 47 років, зараз актору 82. Він живе в США і майже не з’являється на екрані. У 2019 році Пеші знявся у Мартіна Скорсезе у фільмі "Ірландець", а у 2023 році з’явився в серіалі "Нічогошеньки".

Джо Пеші Гаррі Лайм
Кадр із фільму/Getty Images

Деніел Стерн — Марвін Мерчантс

Американський актор зіграв другого бандита – партнера Гаррі. На момент зйомок Деніелу було 33 роки, зараз йому 68. У кіно він з’являється нечасто, в основному працює над озвученням персонажів в анімації. У 2023 році актор знявся в серіалі "Заради всього людства".

Деніел Стерн Марвін Мерчантс
Кадр із фільму/Getty Images

Девін Ретрей — Базз Маккалістер

Девін Ретрей Базз МакКалістер
Кадр із фільму/Getty Images

Американському актору, який виконав роль старшого брата Кевіна, був 13 років. Наразі йому 48, і він перебуває під слідством. Девіна звинувачують у домашньому насильстві, а з 2022 року він також є фігурантом справи про насильницькі дії щодо своєї подруги.

