На виїзді з Києва легковик влетів в КамАЗ: водія врятувати не вдалося (фото)

Життя водія медикам врятувати не вдалося.

У столиці на вулиці Оборони Києва сталося зіткнення легковика Mitsubishi Lancer і бетоновоза КамАЗ.

На місці побував кореспондент "Телеграфа".

Згідно з попередніми даними, легковий автомобіль рухався від Житомирської траси в бік Білогородки, але раптово втратив керування і виїхав на зустрічну смугу, де і "зустрівся" з вантажівкою.

Після зіткнення водія "Міцубісі" затиснуло в салоні, що ускладнило доступ до нього для медиків. Вони намагалися підтримувати його життя до прибуття рятувальників, проте їх зусилля не принесли результатів.

Водій автомобіля помер до того, як його вдалося звільнити.

Поліція почала розслідування події.

ДТП в Києві

Mitsubishi зіткнувся з КамАЗом в Києві

Місце аварії на мапі

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф".

Як повідомлялося раніше, в Полтавській області автобус з’їхав з траси і перекинувся. Всередині знаходилися двоє водіїв та 22 пасажири.

Внаслідок ДТП постраждали одинадцять осіб.